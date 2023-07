Son rêve d’élever un chameau devient réalité

D'aussi loin qu'elle se souvienne, Alysha Bartlett a toujours été fascinée par les chameaux. Elle a grandi en élevant des chevaux arabes et elle a toujours estimé que ces deux mammifères allaient de pair. Sa famille possédait une selle pour chameau et des œuvres d'art sur le thème de ces animaux étaient exposées dans la maison.

Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré son partenaire actuel que son rêve de posséder cet animal s'est réalisé. Il a compris ma fascination , a déclaré Alysha Bartlett à propos de son conjoint, Alex Schlosser.

Je t'offrirai un chameau

Un jour, son conjoint lui a fait une promesse. Il m'a dit : "Un jour, je t'offrirai un chameau" , se rappelle Alysha Bartlett. Alex Schlosser n'y a jamais renoncé.

Le couple et le fils de 14 ans d’Alysha Bartlett, Kye McGreal, se sont par la suite installés à Lavington, à une soixantaine de kilomètres de Kelowna, en Colombie-Britannique, en mars 2022. Ils ont commencé à y élever des chevaux et des chèvres, notamment, en plus d’être entourés de leur chien, Bill.

Un chameau sur Facebook Marketplace

Lors d'une visite en Alberta au début de l'année, Alysha Bartlett raconte que son partenaire l'a encouragée à contacter un couple qui mettait un chameau en vente sur Facebook Marketplace.

Ils nous ont gracieusement invités chez eux. Et on connaît la suite , dit-elle.

Alysha Bartlett et Alex Schlosser sont tombés sous le charme de Mayhem, un chameau de Bactriane blanc, âgé de huit mois. Une semaine plus tard, Mayhem a lui aussi déménagé à Lavington pour rejoindre sa nouvelle famille.

« Je ne pourrais pas être plus heureuse. [Mayhem] nous apporte tellement de joie. » — Une citation de Alysha Bartlett

La passionnée de chevaux et de chameaux explique que les chèvres et les chiens ont rapidement accepté Mayhem. Les chevaux, qui ne voient généralement pas de créatures plus grandes qu'eux, sont encore en train de s'habituer à lui.

Un animal domestique

Les chameaux sont domestiqués depuis des milliers d'années et forment un lien très fort avec leurs propriétaires, explique Alysha Bartlett.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique réglemente la vente et la possession d'un certain nombre d'animaux exotiques, mais les chameaux ne figurent pas sur la liste des espèces exotiques contrôlées.

Selon le zoo de San Diego, le chameau de Bactriane est une espèce originaire du désert de Gobi en Chine et des steppes de Bactriane en Mongolie. Il est doté de deux bosses.

Grâce à leur lèvre supérieure fendue et résistante, dont chaque moitié est capable de bouger indépendamment, les chameaux sont capables de trouver de la nourriture dans des environnements difficiles.

Sur la propriété de la famille, Mayhem utilise plutôt ses lèvres pour essayer de déverrouiller les barrières.

Tous nos portails ont une double serrure. Mayhem passe la journée à essayer de les déverrouiller pour venir vous rejoindre , explique Mme Bartlett.

Mayhem pèse environ 450 kilos et devrait vivre jusqu’à 40 ans, estime sa propriétaire.

Alex Schlosser, qui a aidé sa partenaire Alysha Bartlett à réaliser son rêve de posséder un chameau, se tient à côté de Mayhem. Photo : Fournie par Alysha Bartlett

Un pelage qui fait sourciller

Grâce à un épais pelage qui le protège en hiver et qu’il perd en été, cette espèce de chameau peut tolérer des températures oscillant de -29 °C à 49 °C.

Alysha Bartlett indique que Mayhem a récemment perdu son pelage hivernal. Contrairement à un mouton, on ne peut pas le tondre, car sa peau brûlerait. Il s'agit donc d'un processus d'environ un mois au cours duquel tout ce pelage très épais et dense tombe , explique-t-elle.

L'apparence délabrée de Mayhem alors qu’il perdait sa toison a suscité l'inquiétude de personnes qui se sont arrêtées le long de l'autoroute qui longe la propriété. Alysha Bartlett a dû préciser qu'il s'agit d'un processus naturel et qu'il est bien soigné.

Par ailleurs, Mayhem est devenu une attraction dans la région de l’Okanagan, selon Mme Bartlett. Le jour de la fête des Mères, elle et sa famille ont ouvert les portes de leur propriété aux visiteurs pendant deux heures. Une centaine de personnes sont venues , dit-elle.

À l'avenir, Alysha Bartlett espère pouvoir s'associer à d'autres personnes pour proposer des activités éducatives sur les chameaux.

Avec les informations de Tessa Vikander