Une campagne de promotion des artistes régionaux grâce à une aide de 421 163 $

La campagne se nomme Promotion arts+ et sera déployée dans les médias traditionnels.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse qui réunissait le président de l’organisme, Bernard Duchaine, la directrice générale, Gabrielle Desbiens, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

La contribution est fournie par le ministère de la Culture et des Communications. Elle provient d’un appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise qui comprend une enveloppe totale de 10,2 millions de dollars.

On va intégrer des portraits de différents acteurs et artisans du milieu culturel, puis on va les mettre dans les médias traditionnels. Ça va vraiment nous permettre de faire rentrer ces personnes-là, ces individus-là, ces organismes-là dans les foyers du Saguenay-Lac-Saint-Jean , a expliqué Gabrielle Desbiens.

Vingt-trois projets ont été retenus au Québec.

L’initiative vise notamment à apporter une solution aux problèmes de visibilité, de découvrabilité et de stimulation de la demande , indique le communiqué.

Le pari que Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean fait, c'est que plus les gens vont connaître et reconnaître les artisans du milieu culturel, plus ils vont avoir envie d'aller à leur rencontre, d'aller dans les expositions, de sortir en salle, de voir des spectacles. Donc, c'est vraiment une façon de mettre en relation les habitants et les habitantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la communauté artistique , a poursuivi la directrice générale.

D'après un reportage de Julie Larouche