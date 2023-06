Feux de forêt : une nouvelle équipe de pompiers français est arrivée à Roberval jeudi

Ce deuxième contingent de 119 pompiers a atterri à Québec mercredi et est arrivé à la base de Roberval de la SOPFEU jeudi. À compter de vendredi, ils seront déployés sur le terrain pour prendre la relève des 109 pompiers arrivés plus tôt en juin.

Ils vont être déployés dès demain [vendredi] au même endroit où les anciens pompiers forestiers ont été démobilisés cette semaine. Donc le complexe le complexe Pascagama pour travailler sur les feux, 373 et 372 , a indiqué l'agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU , Karine Pelletier.

Une pluie qui est la bienvenue

Jeudi soir, la SOPFEU dénombrait 17 feux de forêt en activité dans la région, dont cinq sont considérés comme contenus, 11 sont considérés comme maîtrisés et un est toujours hors de contrôle.

Il s’agit du feu 379 qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Chibougamau et de Mistissini. Il est estimé à 70 000 hectares de superficie. La situation demeure stable par rapport à mercredi.

Mais surtout dans les derniers jours, la pluie a eu un impact qui a aidé les opérations à contenir les feux qui étaient toujours hors de contrôle. Donc c'est sûr que ça donne un coup de pouce parce que le feu a des comportements beaucoup moins agressifs. Les taux d'humidité augmentent, puis il y a des précipitations , a ajouté Karine Pelletier.

Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU. Photo : AFP

La SOPFEU continue d’être mobilisée sur le terrain. Elle suivra la situation de près puisque dans les prochaines semaines, du beau temps est prévu.

« Avec le beau temps, il suffit de quelques jours de soleil pour que tout s'assèche encore. » — Une citation de Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU

Plus les taux d'humidité baissent, plus le comportement d'incendie peut reprendre de la vigueur. C'est toujours le risque qui est associé à ça. Maintenant, il y a quand même de bonnes quantités de précipitations qui sont tombées, donc on ne retombe pas dans les comportements aussi extrêmes qu'on avait au début du mois de juin , a conclu Karine Pelletier.

Rappelons que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a annoncé jeudi la levée de l’interdiction de se rendre en forêt dans la majeure partie de la région. Mercredi, la Zec des passes avait déploré être inondée d’appels en raison du maintien de l’interdiction, qui a duré une vingtaine de jours.

La SOPFEU et le MRNF ont aussi annoncé la levée partielle de l'interdiction des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans pratiquement l'ensemble de la région. Seules les parties les plus au nord des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, ainsi qu'une petite partie au nord-est de la MRC du Fjord-du-Saguenay sont toujours visées par l'interdiction. L'indice de danger d'incendie est au plus bas dans l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson et de Julien B. Gauthier