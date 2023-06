Des résidents de Kent-Sud dénoncent une vague de crimes

Dans les municipalités de Beausoleil (Notre-Dame, Cocagne), Champdoré (Saint-Antoine) et Maple Hills (Irishtown), les résidents se sentent abandonnés et ont décidé de prendre les choses en main.

Une soixantaine de citoyens se sont réunis mercredi soir. On y a entendu des témoignages assez lourds , selon l’une de ces résidentes, Marie-Hélène Gionet.

Il y a du monde qui entrent dans les maisons. C'est pas juste la nuit, c'est souvent dans le jour aussi , a raconté Mme Gionet en entrevue le lendemain à l’émission La matinale.

« Il y a une femme pas loin de chez nous qui s’est réveillée avec quelqu’un dans sa chambre. Il fallait qu’elle prenne ses enfants, puis qu’elle se sauve. Moi aussi [...] il y avait quelqu'un qui tapait dans ma vitre pour essayer de rentrer dans ma maison. » — Une citation de Marie-Hélène Gionet, citoyenne

On est rendu qu’on en a assez , a-t-elle dit.

Police inefficace

Malgré le nombre de signalements à la police, la situation ne s'est pas améliorée, selon des résidents.

À toutes les fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est entre 45 minutes à 1 heure et demie avant qu'il y ait une police qui peut arriver pour voir ce qui se passe, ce qui est toujours trop tard , dit Marie-Hélène Gionet. Ça fait que la solution qu'ils nous ont donnée, c'est : faites de quoi dans la communauté, puis appelez-nous par après .

« Il y 'avait deux officiers [de police] aussi à la réunion, puis on n'a pas eu vraiment les réponses qu'on voulait avoir d’eux, malheureusement. » — Une citation de Marie-Hélène Gionet, citoyenne

Marie-Hélène Gionet dit que des citoyens pensent faire des rondes et patrouiller eux-mêmes la nuit.

On est en train de se faire un système entre nous, que si qu'ils rentrent chez nous, je peux appeler quelqu'un alentour de moi, qui vient jusqu'à tant que la police arrive. Il faut qu'on s'organise entre nous.

À l’issue de la réunion, un comité de 12 membres a été formé pour réfléchir aux solutions pour lutter contre les vols et les intrusions dans les maisons.

Les élus municipaux présents ont dit qu’ils voulaient aussi trouver des solutions. Toutefois, il n'y a pas de solution magique, selon le maire.

Il demande juste d’être capable de protéger leurs biens, leurs propriétés et leurs familles. Ils ont de la difficulté parce qu'ils ne trouvent pas de solutions, nous non plus on a pas de solution magique. À la fin de la soirée, le conseil a invité des gens intéressés à former un comité pour améliorer la situation , croit le maire de Beausoleil, Jean Hébert.

On dort d'un œil ouvert , déplore Marie-Hélène Gionet.

Avec des renseignements de Martine Blanchard et de l’émission La matinale