Mon grand-père paternel est né ici à Saint-Gabriel, dans le rang Massé, un rang que mon arrière-grand-père a défriché , témoigne Daniel Boucher sur la scène, avant de donner un spectacle.

Jeudi soir, l’artiste a lancé le bal des festivités. Au programme, des spectacles de Robert et Jérôme Charlebois, Yves Lambert, Laurence Jalbert, Marco Calliari, Vilain Pingouin, Les Frères à Ch’val, Noir silence, Atchoum, Luc Leblanc et Jérôme Corbin.

De revenir ici, ça me touche beaucoup. C'est un honneur d’être là , poursuit Daniel Boucher avec émotion. Plus que jamais, je pense que c’est important de conserver la mémoire, mais aussi de la perpétuer. Le Québec s’est bâti avec des petites places, avec des gens qui ont travaillé physiquement, ont élevé des enfants, ont été autosuffisants, mais avec des cœurs gros comme la Gaspésie.

« Moi j’appelle ça la beauté des petites places. » — Une citation de Daniel Boucher, auteur-compositeur-interprète

Ça fait déjà trois ans qu’on est à la tâche [pour préparer l’événement] , indique Louis-George Lévesque, responsable des loisirs et de la culture à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Il y a deux ans, le comité organisateur avait présenté son logo et un survol de sa programmation.

Louis-Georges Lévesque, président du 150e de Saint-Gabriel-de-Rimouski et le maire de la municipalité, Georges Deschênes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On voulait nous rappeler tout ce qui nous a marqués : les carnavals d’hiver, la foire de légumes en septembre, les spectacles d’humour , poursuit-il. Qu’est-ce qui nous fait vibrer à Saint-Gabriel, qu’est-ce qui est propre aux gens de chez nous. En même temps, on se rassemble, on aime accueillir les gens et créer des événements.

L’année 2023 est d’ailleurs dédiée aux célébrations du 150e anniversaire de la municipalité qui a notamment, pour l’occasion, publié un livre en deux parties sur l’histoire de la paroisse.

Avec les informations de Xavier Lacroix