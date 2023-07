Quoi faire à Ottawa et Gatineau pour la fête du Canada?

Animation sur la colline du Parlement

La colline du Parlement sera animée toute la journée avec des performances de cornemuses, de tambours et de fanfares. Les animations débuteront à 10 h pour prendre fin aux alentours de 16 h 30.

Plusieurs activités au parc des Plaines-LeBreton

De 9 h à 19 h, une multitude d’activités incluant des jeux de société, des ateliers d’arts visuels, de maquillage, de musique et de peinture, sera offerte aux familles. Un atelier de fabrique d'écussons d’astronautes, une activité d’apprentissage des langues autochtones et un train miniature seront également proposés aux enfants.

À partir de 11 h 45, la cérémonie du midi soulignera des anniversaires et des thématiques d’importance tout en reconnaissant la diversité du Canada. Elle comprendra également une cérémonie de citoyenneté. En plus des artistes déjà annoncés, l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen, premier Canadien à survoler la Lune, prendra part à l'événement. Il profitera de l'occasion pour parler de la mission Artemis II.

Des spectateurs réunis au parc des Plaines-LeBreton pour la fête du Canada, en 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

En soirée, un concert gratuit réunira plusieurs artistes venus de partout au pays pour célébrer le 1er juillet. Les Louanges, France D'Amour, Josiane, Dax, Clerel, Josh Q, l’Albertaine Jann Arden, l’Ontarien Preston Pablo ou encore Dubmatique monteront sur la grande scène du parc des Plaines-LeBreton.

À la fin du concert, le public pourra contempler, dès 22 h, les feux d’artifice. Le spectacle pyrotechnique pourra être observé depuis plusieurs endroits de la région. Cependant, Patrimoine canadien conseille au public de s’installer aux alentours du parc des Plaines-LeBreton pour une vue imprenable des feux.

Des spectacles éphémères

Des spectacles éphémères seront organisés, de 10 h à 20 h, sur la rue Wellington et au pont du Portage avec plusieurs artistes.

Parmi eux, Joseph Sarenhes, Claude Bégin, Clodelle, Mort Rose et Mauvey se produiront sur la scène de la rue Wellington, tandis qu’au niveau du pont du Portage, on pourra applaudir Bermuda, Miss Shelton, Drives the Common men, Waahli, Flora, Jaco et William Woods.

Le Vieux-Hull en fête

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, l’heure sera également à la gaieté sur la rue Laval dans le Vieux-Hull, avec des activités familiales incluant performances artistiques, gala de lutte et animation ambulante.

Des ateliers de gumboots et maquillage seront aussi offerts sur place pour occuper les tout-petits. Les animations débuteront à 11 h pour prendre fin à 20 h.

Ailleurs dans la région : Kanata Festivités au parc Walter Baker, dès 10 h, et spectacle de feux d'artifice à 22 h. Stittsville Festivités à l'école secondaire Sacred Heart, dès 13 h, et spectacle de feux d'artifice à 21 h 45. Greely Festivités au centre communautaire de Greely dès midi et spectacle de feux d'artifice à la tombée de la nuit. Barrhaven Festivités au parc Clarke Fields dès 8 h 30 et spectacle de feux d'artifice à 22 h.

La fête au musée

Pour la fête nationale, l'entrée du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre sera gratuite. Il faudra cependant réserver sa place pour obtenir un billet pour le Musée canadien de l'histoire.

Le Musée de la Banque du Canada et le Musée des beaux-arts du Canada seront également ouverts pour des visites gratuites.

Le Musée de l’aviation et de l’espace, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation et le Musée des sciences et de la technologie proposeront également des visites gratuites pour les familles. Il est cependant recommandé aux familles de réserver les billets à l'avance.

Le Diefenbunker pour sa part propose une réduction de 50 % sur l'entrée pour visiter le musée et participer à des activités familiales telles qu'une course d'obstacles en plein air, des jeux et de l'artisanat à l'intérieur.

Le traditionnel feu d'artifice de la fête du Canada. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La fête du Canada au CNA

Le Centre national des Arts (CNA) offre au public un concert gratuit de son orchestre en compagnie des artistes Alex Hetherington, iskwē et Yao. Le spectacle, offert en anglais et en français, durera 75 minutes sans entracte et présentera également des œuvres de compositeurs canadiens.

Spectacle au Casino Rideau Carleton

Le Casino Rideau Carleton organise, à 22 h, un spectacle de feu d'artifice gratuit, précédé d'un concert de l'artiste Lee Aaron, à 20 h, et d'une animation de DJ. Le stationnement sera gratuit pour l’occasion.