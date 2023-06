Le canola et le blé parmi les cultures les plus plantées en Saskatchewan

D'après les conclusions d’une enquête de Statistique Canada portant sur les principales cultures en juin 2023, les exploitants agricoles de la Saskatchewan ont rapporté une augmentation des superficies ensemencées de blé, de canola et de pois secs pendant la saison agricole en cours.

L'agence fédérale met en évidence que les agriculteurs saskatchewanais ont procédé à l'ensemencement de 12,4 millions d'acres de canola, ce qui représente une augmentation de 8,8 % par rapport à l'année 2022.

En province, la superficie allouée à la culture du blé a enregistré une augmentation de 6,9 %, s'élevant ainsi à 14,2 millions d'acres, indique Statistique Canada.

Cependant, en 2023, la superficie ensemencée pour l'avoine a diminué de 45,3 % pour se chiffrer à un million d'acres, selon l'agence fédérale.

À l'échelle nationale, les semis de blé ont également atteint leur niveau le plus élevé en plus de 20 ans, d’après les informations communiquées par Statistique Canada.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'agriculteur de Prud'homme Paul Hounjet a décidé d'investir dans la culture de blé cette année.

On dirait qu’on a de la misère à avoir des rendements pour nous. Pour que ça paie, on a choisi de ne pas semer de l’orge. Le blé fait assez bien. Le prix est élevé alors pourquoi semer de l’orge , se demande-t-il.

Selon les données de Statistique Canada, le prix du blé connaît une tendance favorable sur le marché, alors la demande mondiale pour ce produit demeure élevée.

Cependant, Paul Hounjet souligne que cela ne garantit pas nécessairement une récolte fructueuse.

On espère avoir toujours plus de profit. Ça dépend de la pluie et de la nature , explique l'agriculteur.

Selon une analyse du marché agricole réalisée par la plateforme MarketsFarm, la sécheresse qui est actuellement observée en Saskatchewan suscite une inquiétude auprès des agriculteurs.

Le directeur des marchés et de la météo au sein de MarketsFarm, Bruce Burnett, estime que les températures qui seront enregistrées dans les semaines à venir auront un impact important sur les cultures de la province.

Il est aussi d'avis que l'insuffisance de précipitations durant cette période pourrait potentiellement entraîner des répercussions sur les récoltes automnales.

En Saskatchewan, le sud de la province est extrêmement sec et les cultures commencent à souffrir de cette sécheresse , précise-t-il.

Le récent bulletin sur les récoltes, émis par les autorités provinciales, met en évidence la persistance de conditions de sécheresse dans la majeure partie de la Saskatchewan.

Ce rapport souligne également la nécessité de précipitations et de températures douces afin de prévenir une maturation prématurée des cultures.

Avec les informations de Bryanna Frankel