Le pont couvert de Saint-Dominique en pleine réhabilitation

Construit en 1950, ce pont couvert de 40 mètres (130 pieds) fait partie du patrimoine immobilier inventorié au Québec. Il nécessite d'importants travaux de réhabilitation, ce à quoi s’affairent les ouvriers de Construction Audet & Knight depuis le 12 juin dernier.

Il s’agit d’un investissement majeur pour le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui consacre près de 6 millions de dollars au projet.

« Les ponts couverts représentent une grande valeur historique pour le ministère, qui intervient pour les préserver, qu’il y ait ou non une circulation sur ceux-ci. » — Une citation de Nicole Gaulin, conseillère en communication pour le ministère des Transports

Dans ce cas-ci, il y a encore de la circulation, puisqu’il y a une résidence de l’autre côté du pont.

Le chantier du pont Alphonse-Normandin est débuté depuis le 12 juin et doit se terminer en décembre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le pont est limité à 8 tonnes depuis une quinzaine d’années. Une inspection et des analyses réalisées en 2016 ont permis de constater une déformation générale du pont, des dommages à certains éléments de bois et la présence de fissuration sur diverses pièces.

Les travaux vont permettre de lui redonner sa capacité portante initiale. On va augmenter sa durée de vie d’une cinquantaine d’années et le ministère a décidé d’opter pour une structure constituée d’arcs en bois pour obtenir un fini plus esthétique. On va remplacer la toiture en tôle et les lambris, dont la couleur sera principalement rouge avec quelques moulures blanches , explique Nicole Gaulin.

Pour faire la réhabilitation de certains éléments endommagés, une partie du pont devra être soulevée. Le pont sera aussi rehaussé pour réduire l’impact de la crue des eaux qui inonde fréquemment ses approches.

Des travaux attendus depuis longtemps

Pierre et France Galarneau sont les seuls résidents de l’autre côté du pont, sur le chemin Lavoie Ouest. Établis à cet endroit depuis 1974, ils attendaient ces travaux depuis plusieurs années.

Notre maison ne valait absolument rien, et c’est notre retraite. Là, notre maison va reprendre sa pleine valeur. On est bien contents. On ne rajeunit pas. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Là, tous les services pourront venir jusqu’ici. On va se sentir plus en sécurité , confie France Galarneau.

Pierre et France Galarneau devant le pont Alphonse-Normandin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

D’autant plus que la limite des charges imposées depuis 2006 empêche tout véhicule de services de traverser le pont, incluant les camions incendie.

Nos assurances sont au courant et ça nous coûte cher. Parce que aussitôt qu’il y aurait un feu ici, ce serait une perte totale. Mais les travaux ont commencé et on est contents. Le pont s’est bien conservé, parce qu’il n’y pas beaucoup de circulation ici , fait remarquer Pierre Galarneau.

Différentes solutions ont été discutées au fil des ans avec la Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire et le ministère des Transports, mais c’est toujours la préservation du pont qui a été priorisée par les autorités, en raison de son caractère patrimonial.

Saint-Dominique a déjà eux trois ponts couverts. Je trouve que c’est un beau souvenir à montrer aux gens, parce que c’était important ici, pour notre développement, comme communauté , souligne France Galarneau.

Le pont couvert Alphonse-Normandin, du côté ouest de la rivière Davy, où on a déjà commencé le démantèlement du lambris de bois sur la façade. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon