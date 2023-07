Devenir psychothérapeute étant sourde, le rêve de Fanny Roy

Originaire de Hearst dans le Nord de l’Ontario, et titulaire d'un Baccalauréat en psychologie à l'Université de Hearst, Fanny Roy est en voie d'obtenir son diplôme d'études supérieures en psychothérapie. Pour y arriver, elle explique avoir bénéficié du soutien de ses parents et de ses éducateurs.

J'ai eu beaucoup d'accommodations différentes pendant mes études. J'ai eu des interprètes, des aides à la communication. Ensuite, j'ai eu des preneurs de notes papier, les gens écrivaient, puis ça allait vite. J'ai eu aussi quelqu'un sur ordinateur, j'avais un écran à côté de moi, puis je pouvais voir les notes en même temps , confie-t-elle.

Aider les autres

Malgré son handicap, l'étudiante veut faire carrière en psychothérapie afin de ne plus avoir besoin d’interprètes. Je veux devenir psychothérapeute pour pouvoir communiquer dans ma langue et [permettre aux clients] de communiquer dans leur langue aussi, d'avoir un contact plus humain, de se parler d'égal à égal , fait-elle valoir.

Fanny Roy est stagiaire au Consortium Centre Jules-Léger à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Une fois en exercice, elle souhaite aussi offrir ses services à un public plus large. Je n'offrirais pas nécessairement mes services à des personnes sourdes seulement, mais peut-être avec des personnes entendantes aussi. On pourrait parler avec l'ordinateur, car on peut se rencontrer et communiquer maintenant avec les technologies , affirme-t-elle.

« En obtenant le titre de psychothérapeute autorisé, je peux devenir un modèle pour [les malentendants] pour qu'ils puissent faire des études dans toutes sortes de [domaines]. » — Une citation de Fanny Roy, étudiante en psychothérapie

Un accompagnement adapté

Dans le cadre de son stage au Consortium Centre Jules-Léger, Fanny Roy a pu compter sur un accompagnement personnalisé afin de briser l'isolement auquel peuvent faire face plusieurs personnes sourdes. Elle a aussi bénéficié des services d’une travailleuse sociale pour superviser son travail.

Son rôle était vraiment d'appuyer un petit nombre d'élèves qu'on avait sélectionné avec elle, qui avait des besoins. Elle était accompagnée de quelqu'un d'autre parce que dans le fond, on voulait lui permettre d'avoir une belle expérience aussi , explique Jean François Boulanger, directeur d'éducation au Consortium Centre Jules-Léger.

