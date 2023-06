Le conseil d’administration de la STO réitère son appui au projet de tramway à Gatineau

Le CA de la STO souhaite que les élus reconnaissent, entre autres, que le tramway est le seul moyen de transport structurant pouvant répondre, à long terme, au besoin en mobilité durable dans l’ouest de la ville .

Je veux être très très clair , réagit le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne. Il y a un seul projet dans les cartons à la Ville de Gatineau et c'est un projet sur rail, un projet de tramway.

Daniel Champagne est le conseiller municipal du district du Versant et président du comité exécutif de la Ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président du comité exécutif apprécie l’initiative du CA de la STO mais, il tient à rappeler que le conseil municipal a déjà confirmé son appui au projet le 17 avril 2018. Si la STO souhaite cette réaffirmation-là par le conseil municipal, moi je n'ai aucune objection à ça.

« La volonté de la Ville de Gatineau c’est de mener à terme le projet d’un tramway dans l’ouest de la ville. Je ne pense pas qu’il y ait d'ambiguïté là-dessus. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant

À ses yeux, réaffirmer une adhésion sans équivoque au projet est chose acquise : moi je signe, je suis tout à fait d’accord avec ça , insiste-t-il.

Une question de financement

Le président du conseil d'administration de la STO , Jocelyn Blondin, explique qu’il était important, selon lui, de présenter une telle résolution parce que on veut garder l'implication financière promise par Québec et le fédéral .

Dans le contexte des tensions dévoilées entre le bureau de la mairesse et le CA de la STO , où le conseil d’administration accusait France Bélisle d’ingérence dans le dossier, M. Blondin est d’avis qu’il faut lancer un message clair à Québec et au fédéral que le conseil municipal de la Ville de Gatineau est unanime derrière ce projet-là, qu’on y croit au projet de tramway.

On veut absolument que les choses avancent le plus rapidement possible pour bien entendu garder le financement. [On veut] aller de l’avant pour désengorger le secteur ouest , plaide ce dernier, optimiste qu’au prochain conseil municipal, le 4 juillet, les conseillers municipaux appuieront la résolution.

Le président du CA de la STO informe que les quatre postes restés vacants depuis la vague de démissions au bureau du projet n’ont toujours pas été pourvus. Il espère néanmoins qu’avec une résolution ici on va peut-être limiter les départs et on a peut-être des gens qui vont [postuler].

Preuve de leadership

On a entendu l’appel des gouvernements qu'ils voulaient un message clair de la Ville , ajoute pour sa part la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray. Nous on a répondu à l’appel en y allant avec cette résolution puis on espère avoir l’appui de la Ville la semaine prochaine.

Caroline Murray est la conseillère municipale du district de Deschênes. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Le directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), Benoit Delage, est quant à lui enchanté par la prise de position du CA de la STO et voit l’initiative telle une preuve de leadership .

On ne peut que se réjouir que le conseil d'administration de la STO prenne ce leadership-là pour assurer une position claire de la part de la Ville, pour dissiper toute sorte de doute , laisse-t-il entendre.

Le directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, Benoit Delage. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Selon lui, pour un projet de cette ampleur-là ça prend plusieurs voix pour s’assurer que le projet trouve sa place dans la collectivité .

« On est confiant que la Ville, en ayant une position plus claire, va pouvoir aligner le projet. » — Une citation de Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

La prochaine assemblée publique du conseil d’administration de la STO se tiendra le 31 août prochain.

Avec les informations de Patrick Foucault