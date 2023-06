L’Alberta accueille des milliers de Canadiens au cours du premier trimestre 2023

Entre les mois de janvier et mars 2023, 15 786 Canadiens ont choisi de s'installer en Alberta.

Les chiffres recueillis par Statistique Canada et présentés dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) mercredi montrent l'attrait de la province des Prairies pour les habitants du reste du pays.

Originaire du Québec, Julianne Lauzier a habité dans la capitale de la province, à Baie-Comeau, Sherbrooke et Trois-Rivières avant de s’installer à Calgary en août 2022.

Je trouve que Calgary est un parfait mélange de ville et de nature , remarque-t-elle.

Elle était d'autant plus motivée à déménager dans l'Ouest pour se rapprocher de sa sœur et de son neveu qui vivent à Fort McMurray.

Même si j’adore le Québec, je suis contente d'être sortie de ma zone de confort et d’être venue ici , affirme Julianne Lauzier.

Cette dernière fait partie des 68 000 personnes à travers le pays à avoir fait le choix de venir en Alberta depuis 2021.

Selon un économiste de l'institution financière ATB Financial, Rob Roach, la majorité de ces nouveaux venus s'installe à Calgary et à Edmonton

Que ce soit grâce à la migration internationale et interprovinciale, ou en raison de l'accroissement démographique naturel, les régions les plus dynamiques au cours des 10 à 20 prochaines années seront ces villes , explique-t-il.

En réponse au rapport, le gouvernement provincial affirme qu'il reste déterminé à attirer encore plus de gens dans la province grâce à sa campagne « L'Alberta vous appelle ».

Notre gouvernement veut s'assurer que l'Alberta reste le moteur économique du Canada pour les années à venir , indique Matt Jones, ministre du Travail, de l’Économie et du Commerce. Une économie forte et un environnement propice à la création d'emplois bien rémunérés continueront d'attirer les gens en Alberta.

Le ministre a également salué la croissance démographique de la province attribuable à l'arrivée de près de 36 000 migrants étrangers entre janvier et mars.

La tour de Calgary et des bureaux au centre-ville. Photo : Radio-Canada / David Bell

Gabriel Fogang a quitté le Cameroun il y a cinq mois pour s'installer à Calgary. En tant qu’ingénieur hydraulique, le Camerounais est arrivé au pays à travers un volet d’Entrée Express (Alberta Express Entry Stream).

Celui-ci a indiqué que l'Alberta était la province de son choix et que Calgary était la ville où il souhaitait s'installer.

J’ai fait beaucoup de recherches et puis moi j'aime d'abord tout ce qui est nature et environnement , raconte Gabriel Fogang. J’ai aussi découvert qu'il y avait à Calgary la Calgary Tower, ça aussi c’est quelque chose que j'ai trouvé très chouette.

Outre les Rocheuses, Rob Roach, d'ATB Financial, explique que les conditions économiques relativement solides et les prix des maisons moins élevés que dans des endroits comme Toronto et Vancouver font de l'Alberta un endroit où il est très attrayant de s'installer en ce moment.

Dans l'ensemble, l'augmentation de la population que nous observons est positive pour la croissance économique et montre que notre économie se porte relativement bien par rapport aux endroits d'où viennent ces gens , souligne-t-il.

Selon l’économiste, cette tendance devrait se poursuivre tout au long de cette année et probablement même l'année prochaine.

Avec les informations de Colleen Underwood