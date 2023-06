Des commerçants de Saint-Honoré craignent les impacts de la réfection du boulevard Martel

Les automobilistes qui traversent la ville de Saint-Honoré devront prendront leur mal en patience alors qu’ils en auront jusqu'à la fin octobre avant que la circulation retrouve sa fluidité habituelle.

Ça va être l'enfer, mais on n'a pas le choix , a déploré un automobiliste.

Les commerces accessibles sont affichés sur le boulevard Martel avant le début du détour. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Dans les heures de pointe, c'est bouché de bord en bord. Le rang est bouché, c'est à la queue leu leu et ça avance tranquillement pas vite. Il faut prendre notre mal en patience , a raconté un autre.

Alors que la réfection du boulevard Martel s'amorce, celui-ci sera complètement bloqué entre la rue de l'Aéroport et le chemin du Cap. Un détour d'une dizaine de kilomètres doit être emprunté.

Ça nous rallonge d'une quinzaine de minutes. [...] Alors les gens vont devoir être patients , a chiffré un conducteur.

Le centre de Saint-Honoré est actuellement en travaux. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Du côté sud, il arrive entre 11 500 et 12 000 véhicules. Du côté nord, c'est entre 3500 et 3800 véhicules. Oui, ça fait du monde. [...] On va s'ajuster au fur et à mesure. On ne veut pas que ça fasse des bouchons. On comprend que les gens travaillent le matin et qu'ils aiment revenir chez eux le soir, alors on va faire notre possible pour alléger le tout , a dit le maire de Saint-Honoré.

Le boulevard doit être refait de fond en comble. Les conduites souterraines ont 70 ans.

C'est 4,7 millions du ministère des Affaires municipales et 5,5 millions du ministère des Transports. [...] Moi je vais être avec les citoyens, car je vais devoir faire ces détours aussi , a mentionné la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Une première pelletée de terre a eu lieu, avec entre autres le député de Dubuc, François Tremblay, la ministre régionale, Andrée Laforest, et le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Mais au-delà des conséquences pour les automobilistes, le chiffre d'affaires des commerçants du coin pourrait en prendre un coup, en pleine saison touristique.

Ça affecte le cœur du village et les détours qui sont proposés, ça contourne complètement notre commerce. Ça pousse un peu les gens à aller en ville. [...] Pour les gens de Falardeau, c'est sûr que ça devient difficile d'arrêter ici, donc ça nous inquiète un peu , craint Steeve Servais-Lechasseur, le gérant du Marché Tradition.

Steeve Servais-Lechasseur, gérant au Marché Tradition. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

L'impact va être surtout au niveau de la clientèle de passage qui se dirige vers les chalets, les monts Valin. C'est sûr qu'elle va nous contourner , s’est inquiété Francis Laberge, propriétaire du Pub Le Laser et de la microbrasserie Saint-Honoré.

On va perdre 25 % de la clientèle, mais on garde nos clients réguliers qui nous appuient , a chiffré Ève-Marie Belley, serveuse au restaurant Le Relais.

Ève-Marie Belley est serveuse au restaurant Le Relais. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Il y a de l'inquiétude c'est sûr. Je suis moi-même dans le commerce de détail depuis des années. Je comprends très bien ça. C'est vital. Personne n'a les moyens de perdre des ventes. Alors on a fait faire des panneaux qui identifient nos commerces aux intersections, pour donner l'opportunité aux gens du coin d'aller visiter nos commerces , a dit le maire qui est boucher de profession.

L'an prochain, la réfection du boulevard se poursuivra jusqu'à la rue des Artisans et les impacts risquent d'être encore plus importants pour les commerçants.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche