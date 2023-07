Une approche spécifique au Nord dans la lutte contre les changements climatiques

La semaine dernière, les premiers ministres des territoires et des provinces de l’Ouest se sont rencontrés pour discuter des différents enjeux auxquels leurs territoires font face. Avec les feux qui font rage dans une partie du pays, les changements climatiques ont pris une bonne place dans les discussions.

Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, s’est dit heureux d’avoir eu l’occasion de parler de collaboration entre les provinces et territoire.

Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Pour nous au Yukon, la possibilité d’un plus grand lien est fondamental pour réduire nos émissions et atteindre nos cibles de réduction des changements climatiques , explique-t-il.

Les discussions que nous avons eues étaient puissantes en termes de vision des projets de construction pour la nation [...] des projets qui nous permettraient de nous éloigner de l’utilisation du diesel , souligne de son côté le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok.

Les premiers ministres demandent d’ailleurs à Ottawa de s’engager avec les provinces et territoires individuellement autant que collectivement pour appuyer leurs différentes stratégies d’adaptation et de réduction des changements climatiques.

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Nous n'avons pas le choix. La majorité de nos communautés, à l’exception de quelques-unes, dépendent du diesel et nous n’avons pas d’autres alternatives en attendant , rappelle la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane.

« Nous vivons ici alors nous devons avoir notre mot à dire sur les politiques qui sont implantés pour nous. » — Une citation de Caroline Cochrane, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

Ottawa assure travailler de concert avec les communautés nordiques dans la lutte contre les changements climatiques, notamment sur quatre projets hydroélectriques qui visent à réduire la dépendance au diesel.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane. Photo : Radio-Canada / Walter Strong

Ce sont tous des projets majeurs qui ont le potentiel de profondément changer la source d’énergie au Nord et dans l’Arctique, mais ça prend du temps , concède le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal.

Dans son Plan d’action pour l’adaptation du gouvernement du Canada, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, parle d’une approche fédérale unique pour appuyer l’adaptation aux changements climatiques dans le Nord, y compris travailler avec les gouvernements territoriaux et les Autochtones pour déterminer et faire progresser les priorités locales et régionales clés et améliorer l’accessibilité des programmes fédéraux dans la région.

Le ministre Vandal mentionne d’ailleurs la création d’un Hub du Nord , qui permettra aux gens intéressés d’avoir accès à tous les programmes offerts par le gouvernement, ainsi que d’un centre qui se concentrera sur les changements climatiques dans les communautés autochtones.

Il rappelle que le nord du pays se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste du Canada et qu’il est donc primordial de trouver des solutions et des sources d’énergies propres et renouvelables.

La prochaine conférence des premiers ministres de l’Ouest, prévue pour 2024, se tiendra au Yukon.