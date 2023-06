La pauvreté, principal facteur de risque de mortalité pendant le dôme de chaleur de 2021

La pauvreté a été le plus important facteur de risque de décès pendant le dôme de chaleur de 2021, révèle une étude non publiée du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC).

Cela a été le principal facteur de risque de mortalité pendant la canicule, suivi de très près par la schizophrénie , déclare Sarah Henderson, directrice scientifique des services de santé environnementale du BCCDC .

La nouvelle étude du BCCDC montre que les personnes mortes pendant le dôme de chaleur étaient plus de deux fois plus susceptibles de recevoir une aide au revenu du gouvernement qu'un échantillon comparable de personnes ayant survécu.

Pour déterminer qui, parmi les 619 victimes, dépendait de l'aide gouvernementale, les chercheurs ont utilisé les données du programme PharmaCare de la Colombie-Britannique. Ils ont analysé les ordonnances qui avaient été payées dans le cadre du Plan C, qui couvre l'intégralité du coût des médicaments autorisés, au cours de l’année qui a précédé l’épisode de chaleur extrême.

Environ 15 % des personnes mortes pendant le dôme de chaleur s'étaient fait prescrire des médicaments dans le cadre du Plan C, comparativement à 6 % des personnes qui ont survécu.

Sarah Henderson, du BCCDC, dit avoir peur de l’été. «Je ne serais pas surprise de voir une autre anomalie de température de ce type au cours de la prochaine décennie. » Photo : Radio-Canada

Manque de ressources, logement insalubre, handicap

Sarah Henderson indique que plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart. Selon elle, les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté sont plus susceptibles de vivre avec un handicap, d’habiter dans des logements insalubres, avec peu de contrôle sur la température à l'intérieur, et n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour prendre des mesures d'urgence en cas de crise.

Si j'ai très chaud chez moi, je vais acheter un climatiseur. [...] Ces options ne sont pas disponibles pour une très grande partie de la population , précise Sarah Henderson.

D'après un rapport du Service des coroners, 98 % des décès sont survenus à l’intérieur d’une résidence lors du dôme de chaleur.

Cette semaine, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé un financement de 10 millions de dollars à BC Hydro afin de fournir 8000 climatiseurs au cours des trois prochaines années aux personnes à faibles revenus et vulnérables à la chaleur.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, estime que les 8000 climatiseurs sont «un point de départ important ». Photo : Radio-Canada

Les personnes atteintes de schizophrénie à risque

Nous avons effectué des travaux supplémentaires sur les personnes atteintes de schizophrénie afin de mieux comprendre les risques encourus par ce groupe de personnes , explique Sarah Henderson, du BCCDC .

Au cours des huit jours les plus chauds du dôme de chaleur en Colombie-Britannique, 134 personnes diagnostiquées comme souffrant de schizophrénie sont mortes, soit le triple du nombre moyen de décès au cours de la même période entre 2006 et 2020, selon un article révisé par des pairs et publié dans la revue GeoHealth en mars.

Selon Michael Lee, épidémiologiste au sein des services de santé environnementale du BCCDC , de nombreux facteurs augmentent le risque de décès des personnes atteintes de schizophrénie en cas d'épisodes de chaleur extrême.

La désorganisation de la pensée, le délire et les hallucinations peuvent les empêcher de reconnaître le risque que représente une chaleur extrême et de se mettre à l'abri, explique l’épidémiologiste, tandis que certains médicaments antipsychotiques prescrits pour traiter la schizophrénie peuvent réduire la capacité de l'organisme à réguler la température.

Selon l'étude publiée en mars, la schizophrénie est également liée à des taux plus élevés de troubles liés à l'utilisation de substances et à d'autres comorbidités, comme le diabète.

Sarah Henderson, commentant l’étude du BCCDC non publiée, indique que la pauvreté joue un rôle important dans le risque observé chez les personnes atteintes de schizophrénie .

Lorsque nous avons ajusté l'effet de la schizophrénie et des troubles liés à l'utilisation de substances pour l’indicateur de pauvreté, nous avons constaté que les effets de ces conditions étaient considérablement réduits , précise-t-elle.

Le dôme de chaleur de 2021 est le phénomène météorologique le plus meurtrier au Canada à ce jour.

Avec les informations de Bethany Lindsay et Moira Wyton