Le Québec Méga Trail toujours aussi populaire

Tout est en place pour la douzième année, assure Jean Fortier, directeur général de l'événement. Ça fait 12 éditions qu'on le fait, on sait à peu près où est-ce qu'on va , dit-il, à la blague.

L'évènement est de plus en plus populaire. Tellement qu'une épreuve de 21 kilomètres s'est ajoutée cette année en raison de l'engouement envers la dizaine d'épreuves habituelles, dont les distances parcourues vont jusqu'à 160 kilomètres.

« C'est un sport qui est de plus en plus populaire. On est un des événements iconiques au Canada et nos inscriptions se sont remplies très rapidement [...] Depuis les quatre dernières années, c'est 20 % de plus d'inscriptions chaque année. »