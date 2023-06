Ouvert ou fermé à la fête du Canada?

Avec la fête du Canada, plusieurs commerces et services voient leurs horaires modifiés le 30 juin et le 1er juillet. Voici un tour d'horizon des principaux changements.

Commerces de détail

Les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public le samedi 1er juillet à l'occasion de la fête du Canada.

Établissements d'alimentation et SAQ

Toutes les grandes surfaces doivent fermer le samedi 1er juillet. Les petites épiceries et dépanneurs peuvent ouvrir selon les heures normales d’ouverture sans restriction.

Les succursales de la SAQ à l'extérieure des centres commerciaux sont ouvertes le 1er juillet. Toutefois, les succursales de la SQDC seront fermées.

Pharmacies

Les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée du 1er juillet avec une restriction de quatre employés dans la partie commerciale.

Bureaux et banques

Tous les bureaux administratifs des villes de Québec et Lévis seront fermés le vendredi 30 juin.

Les banques, dont les caisses Desjardins, seront fermées pour leur part le lundi 3 juillet.

Urgences

Les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau seront maintenus jour et nuit à Québec et Lévis.

Ordures, matières recyclables et écocentres

À Québec et Lévis, la collecte des ordures sera maintenue selon l’horaire habituel. Tous les écocentres seront ouverts le samedi 1er juillet selon l'horaire habituel.

Stationnements

À Québec, les stationnements dans la rue devant les parcomètres sont gratuits le 1er juillet, sauf dans la rue de la Maréchaussée, ainsi que les rues situées dans le parc des Champs-de-Bataille, y compris la rue De Bernières et l’avenue Taché, où le stationnement demeure payant en tout temps.

Réseau de transport de la Capitale

Le samedi 1er juillet, les autobus circuleront selon l'horaire habituel du samedi et le service Couche-tard sera disponible, si la grève n'est pas déclenchée.

Bibliothèques de Québec

À Québec, toutes les bibliothèques seront fermées le samedi 1er juillet.

Loisirs

À Québec, la grande majorité des infrastructures sportives seront fermées le vendredi 30 juin.