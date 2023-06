Un nouveau programme d’enseignement en français à l’Université de Victoria

Chaque année, dans nos conseils scolaires [sur l’île], des postes ne sont pas pourvus et on sait qu'à l’extérieur du Grand Victoria, dans les milieux moins urbains, on subit une pénurie et il y a un problème de rétention , souligne Madeleine Challies, responsable du projet et enseignante.

Il s’agit du premier programme du genre sur l’île, alors que des formations similaires sont offertes à l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université Simon Fraser.

Cette formation, dont l'accès nécessite la détention préalable d'un baccalauréat universitaire, vise à préparer des enseignants pour les programmes d’immersion et pour les programmes francophones pour les niveaux de la maternelle jusqu’à la huitième année.

Les défis d'enseigner en français en contexte minoritaire

Pour Cindy Lister, enseignante depuis plus de 30 ans, ce programme permettra aussi de combler certaines lacunes observées chez les enseignants en français qui ont d’abord fait le programme d'enseignement en anglais.

Il faut les mettre en relation avec les ressources pédagogiques, il faut encadrer et établir cette relation-là avant qu’ils commencent à les utiliser en classe , affirme celle qui donnera des cours d’enseignement en immersion française cet automne.

Un enseignant en début de carrière fait face à plusieurs défis. [...] Il apprend comment enseigner la lecture, comment enseigner les mathématiques, comment faire vivre la culture , insiste Madeleine Challies.

Si l’enseignant n’a pas eu de formation sur l’acquisition d’une langue et sur les stratégies qui peuvent aider les élèves dans ces situations, [il] peut se sentir mal équipé pour faire face à la diversité des besoins dans la classe, en plus de tous les défis qui existent déjà.

En plus des stages offerts durant la formation, un suivi sera aussi assuré auprès des diplômés une fois qu’ils seront placés dans les conseils scolaires.

« C’est avant-gardiste, d’une certaine façon, et ce projet pilote est assez spécial. C’est enthousiasmant d’en faire partie. » — Une citation de Cindy Lister, enseignante et chargée de cours à l’Université de Victoria

Gonfler à bloc les programmes d'enseignement en français

Pour l’instant, bien que la formation soit préparée pour 30 étudiants, une dizaine de candidats ont été acceptés pour la première session.

Les responsables du programme estiment qu’il s’agit d’un bon début. Toutefois, bien des programmes d’enseignement du français au pays n'accueillent pas le nombre maximal d'étudiants ne sont pas remplis au maximum de leur capacité en raison du manque d’intérêt général pour la profession, selon Marie-France Gaumont, consultante en éducation pour notamment le recrutement et la rétention d'enseignant en contexte d'immersion.

Enseigner dans un contexte d'immersion demande une formation spécifique, selon Madeleine Challies, enseignante. Photo : iStock

« Pour atténuer la pénurie d’enseignants en français, il faut gonfler à bloc les cohortes dans ces universités. » — Une citation de Marie-France Gaumont, consultante en éducation

Interrogée sur la possibilité que le programme puisse éventuellement inclure des enseignants formés à l’étranger et faciliter leur intégration au système scolaire, Madeline Challies place de grands espoirs dans le projet pilote. On n’est pas rendu là, mais on en parle déjà , dit-elle. Ce serait à la fois l’occasion de faire face à la pénurie ainsi que bonifier la diversité des enseignants formés.