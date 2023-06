Le marché public de Ville-Marie lance sa nouvelle saison

Pour cette journée d'ouverture, 13 exposants ont offert des produits artisanaux, maraîchers et transformés. Ce nombre grimpera jusqu’à 16 au courant de l’été, où des kiosques éphémères s’ajouteront aux marchands permanents.

La popularité du marché auprès des artisans et producteurs ne se dément pas, précise avec enthousiasme le coordonnateur du marché public de Ville-Marie, Richard Dessureault.

C’est un point dont je suis très fier. La moyenne est autour de 12-13 [exposants]. Ça veut dire que pour le marché public de Ville-Marie, c’est un bond énorme vers l’avant parce qu’auparavant, on roulait à huit exposants en moyenne , indique-t-il.

Richard Dessureault, coordonnateur du marché public de Ville-Marie et président de l'Association de la route gourmande du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La propriétaire de la ferme florale de Lorrainville Les Pétales du Nord, Cloé Pétrin, en est à sa deuxième année de participation. Des semis de fleurs variées, un cadre de fleurs séchées et des cartes de souhaits ornent sa table.

Je suis très enthousiaste cette année parce que l’an dernier, je ne fournissais pas, donc j’ai passé l’année à penser comment faire pour ne décevoir personne. J’ai vraiment hâte aussi de revoir mes clients réguliers. Je pense que c’est ce qui me manquait le plus , souligne Mme Pétrin.

L'horticultrice ajoutera sous peu à son inventaire des bouquets de fleurs fraîches coupées, son produit le plus populaire auprès des clients.

L'horticultrice Cloé Pétrin se réjouit d'être de retour au marché pour une deuxième année. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une édition diversifiée

L'édition 2023 du marché public de Ville-Marie se déroulera sous le signe de la diversité de produits, signale Richard Dessureault.

Il faut s'attendre à beaucoup plus de variété que les autres années. Nous aurons des viandes et des produits préparés avec de la viande. Nous allons avoir d’autres artisans, de nouveaux producteurs horticoles. Avec les anciens et les nouveaux, c’est un beau mélange et ce sera sous l’ère de la diversification et de l’augmentation du volume , mentionne-t-il.

Le marché public de Ville-Marie accueillera les visiteurs tous les jeudis de 12h à 17h, jusqu'au 28 septembre, dans le stationnement de l'hôtel de ville.