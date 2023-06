La volonté de Québec de revoir son régime de protection du territoire agricole soulève des divergences d’opinions au Bas-Saint-Laurent entre les milieux municipal et agricole.

D’un côté, les préfets de MRC souhaitent qu’une réflexion approfondie soit réalisée quant à l’avenir de terres peu propices aux cultures.

Il y a cette dualité-là qui est très frustrante où on n’a pas l’impression que ce sont des terres agricoles de qualité, mais on n’est pas en mesure de s’y implanter et d’y construire des maisons , soulève le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis.

Il cite en exemple des terres de roche qui pourraient être dézonées pour développer de nouveaux secteurs résidentiels. On parle de quelques maisons qui peuvent faire la différence dans de petits milieux en gardant le dépanneur ou l’école ouverts , ajoute-t-il.

Le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Québec mènera dans la prochaine année des consultations pour revoir la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et le fonctionnement de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ).

Le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre, dénonce pour sa part le fait que l’Union des producteurs agricoles (UPA) s’oppose à peu près à tout projet de dézonage agricole dans la région.

Il manque, selon lui, d’analyses sérieuses du territoire pour déterminer le réel potentiel agricole.

Lorsqu’on a créé la CPTAQ en 1978, on a utilisé la méthode du pinceau large : on a protégé plus que nécessaire , affirme M. Saint-Pierre.

D'un autre côté, le président de la Fédération de l’ UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, met toutefois en garde le ministère de l’Agriculture contre la pression du monde municipal.

Je comprends la demande, mais il faudra s’asseoir et mettre des règlements strictes , affirme celui qui craint que la réforme du régime de Québec ouvre une faille qui permettra le développement de tout projet résidentiel.

Le président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La spéculation foncière surveillée au Bas-Saint-Laurent

Les deux élus disent surveiller de près le phénomène des terres agricoles achetées par des spéculateurs fonciers. Radio-Canada révélait mercredi que Québec ignore l’ampleur de cette situation.

Bruno Paradis indique qu'il s'agit d'un phénomène grandissant dans La Mitis et qu’une rencontre à ce sujet est prévue par la MRC . De son côté, Francis Saint-Pierre croit que ces achats demeurent marginaux dans Rimouski-Neigette comparativement à ailleurs au Québec.

Ces achats de terres sont inquiétants pour les producteurs agricoles, particulièrement pour la relève qui n’a pas les mêmes moyens que ces spéculateurs fonciers, souligne Gilbert Marquis. Eux, ils arrivent avec un chèque prêt à être signé , illustre-t-il, alors que les jeunes agriculteurs doivent généralement obtenir du financement de la part de la Financière agricole du Québec.

En 2014, le fonds d'investissement Pangea avait semé l'inquiétude dans le Kamouraska après avoir acheté plusieurs terres agricoles.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux