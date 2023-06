Après une tentative avortée en décembre , le conseil exécutif revient à la charge avec un nouveau règlement quelque peu modifié pour encadrer les manifestations qui abrogeait du même coup l’ancienne réglementation rendue invalide par les tribunaux. Insatisfaite des modifications apportées, la Ligue des droits et libertés (LDL) n’y voit qu’une nouvelle tentative pour contrôler le droit de manifester.

La Ville de Québec revient à la charge aujourd’hui avec un règlement qui est à tout fin pratique pareil à celui qui avait été proposé avant Noël. Il y a quelques modifications essentiellement cosmétiques , soutient Maxim Fortin, coordonnateur de la Ligue de droits et libertés - section Québec.

Comme dans le règlement proposé en décembre, l’organisateur d’un rassemblement n’aura l’obligation de donner un préavis au Service de police que s’il est prévu que la manifestation se déplace sur un trajet de plus de 150 mètres. Alors que l'article 19.2 de l’ancien Règlement sur la paix et le bon ordre visait toutes les manifestations.

Extrait du règlement : Tout organisateur qui contrevient sciemment au point précédent commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, pour une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.

La Ville de Québec répond pourtant avoir été à l’écoute des groupes contestataires et dit vouloir donner plus de latitude aux manifestants concernant les communications avec les autorités avant la tenue de l’événement.

On s’est donné quelques mois de travail pour justement arriver avec une mouture qui répond à la majorité des préoccupations que les groupes avaient. On a voulu quand même maintenir un encadrement sécuritaire des manifestations , précise Marie-Josée Asselin, conseillère responsable de la sécurité civile.

Cibler les organisateurs

Pour Maxim Fortin, l’esprit du jugement Bich n’est pas respecté. Le jugement nous dit qu’il est mieux de ne pas encadrer le droit de manifester. Et, si on décide de l’encadrer d’une quelconque façon, de ne pas aller dans les sanctions et la voie pénales , affirme-t-il.

Sa vision semble inconciliable avec celle de l’administration municipale qui tient à être mise au courant des trajets des manifestations. On veut préserver le droit de se rassembler, le droit de manifester, mais on veut que ce soit fait dans un contexte sécuritaire , souligne la conseillère municipale.

Les modifications touchent également la responsabilité des manifestants et des organisateurs. L'obligation de fournir l'itinéraire ne s’applique qu’à la personne qui organise la manifestation et non aux participants. Et si une manifestation ne respecte pas les règlements, la Ville devra prouver que l’organisateur avait expressément l’intention de le faire.

On ne peut pas le tenir responsable si par exemple il a donné son itinéraire, mais que la manifestation se déplace par mouvement de foule sur un autre trajet. Même chose pour une manifestation statique qui se mettrait à se déplacer , précise Marie-Josée Asselin.

La Ligue voit ce volet de façon différente, alléguant que les organisateurs s’exposent à plus de vérifications. La Ville se lance dans une volonté de faire enquête encore plus sur les manifestations. Je vois difficilement comment ça pourrait amener une paix d’esprit aux organisateurs , dénonce Maxim Fortin. Selon lui, le fait même de s’en prendre aux organisateurs équivaut à s’en prendre au droit de manifester.

La conseillère assure que les policiers ne pourront pas déclarer les manifestations illégales aussi facilement qu’avec l’ancien règlement. Les policiers ne vont pas disperser des manifestants parce que l'organisateur n’a pas donné son itinéraire. On n’est pas dans la chasse aux sorcières, on veut juste s’assurer que quand ça se déplace sur la voie publique ça se fasse de façon sécuritaire , ajoute-t-elle.

Malgré ces affirmations qui se veulent rassurantes, pour la Ligue des droits et libertés, le mal sera déjà fait. Les groupes qui ont peur d’enfreindre la loi et les groupes qui sont craintifs ne manifesteront pas. Et il y aura d’autres groupes qui vont être tentés de défier la loi parce qu’il la trouve liberticide , répond le coordonnateur de la section Québec.

Liberté ou sécurité

Maxim Fortin ne cache pas sa déception par rapport au nouveau règlement. Même après les consultations, il en est venu à douter de la bonne foi de la Ville. Toutes les facettes de ce règlement-là sont arrimées à une logique qui est liberticide et qui fait primer une conception de la sécurité avant la liberté , se désole-t-il.

Marie-Josée Asselin est bien consciente que pour certains l’idée même d’avoir un règlement n’est pas une option. Cette mouture-là est vraiment la mouture la moins contraignante qu’on peut avoir à nos yeux pour assurer la sécurité de tout le monde et maintenir le droit de manifester , allègue-t-elle.

En préparation aux manifestations anti-mesures sanitaires , la Ville de Québec avait interdit la consommation d’alcool et la cuisine au barbecue dans les parcs publics. Elle avait aussi donné plus de pouvoirs au chef de police sur la circulation, le stationnement et la fermeture de rue. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La LDL avait menacé d’entreprendre des procédures juridiques en décembre pour contrer le règlement proposé et elle n’hésitera pas à le faire cette fois-ci, avertit Maxim Fortin.