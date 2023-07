Pourquoi les urgences ferment-elles en Ontario?

L’état actuel de la situation

La situation la mieux connue est à Minden, une municipalité à 200 kilomètres au nord de Toronto. L’agence de santé locale a choisi de verrouiller les portes de l’urgence de l’hôpital local le 1er juin en raison d’une pénurie de personnel, une décision qui a incité des résidents à manifester à Queen’s Park.

Une clinique de soins d’urgence financée par la province est ouverte depuis le 30 juin pour pallier la fermeture de l’urgence, mais ses heures sont limitées, les soins ne sont pas offerts par des médecins et, pour l’instant, la clinique n’est ouverte que la fin de semaine.

Des résidents de Minden se sont rassemblés pour s'opposer à la fermeture de l'urgence de l'hôpital local. Photo : La Presse canadienne / Avec l'autorisation de Patrick Porzuczek, « Save Minden ER »

La région de Niagara sera la prochaine à devoir composer avec des fermetures. À partir du 5 juillet, les cliniques de soins d’urgence de Fort Érié et Port Colborne, gérées par l’agence Santé Niagara, seront inaccessibles tous les soirs entre 22 h et 10 h. La nuit, les patients devront se déplacer aux urgences de Welland, Niagara Falls et St. Catharines.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La pénurie de personnel est invoquée pour expliquer la fermeture de 2 salles d'urgence dès le 5 juillet. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

D’autres urgences ont dû réduire leurs heures d’ouverture récemment. À Carleton Place, près d’Ottawa, l’urgence de l’hôpital local a fermé du vendredi 23 juin à 16 h au samedi 24 juin à 7 h, puis de 19 h ce jour-là, à 7 h le dimanche 25 juin.

Dans le Nord de l’Ontario, à Thessalon, l’urgence a fermé plusieurs fois au mois de mai. À Durham, au sud d’Owen Sound, l’urgence n'est pas ouverte  (Nouvelle fenêtre) du 1er juillet à partir de 17 h au lundi 3 juillet à 7 h.

Cela peut-il arriver près de chez moi?

La plupart des petites municipalités ontariennes sont à risque de voir leur urgence fermer, estime le Dr Alan Drummond, porte-parole de l’Association canadienne des médecins d'urgence. Ces petits centres hospitaliers sont menacés , alerte-t-il.

Mais la crise touchant les urgences n’est pas réservée à l’Ontario rural, soulignent deux experts. Même dans les grandes villes, ces départements souffrent, sans que cela ne fasse les manchettes.

Les urgences des hôpitaux en milieu urbain sont aussi à risque de devoir réduire leurs services, d'après la Dre Catherine Varner. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Esteban Eduardo Cuevas Gonzalez

Selon la Dr Catherine Varner, une urgentologue torontoise et éditrice adjointe du Journal de l’Association médicale canadienne, certaines urgences traitant un volume important de patients vont fermer une section de l’urgence pendant une période, habituellement puisqu’ils n’ont pas assez de personnel .

Pourquoi la province est-elle dans cette situation?

Les urgences ferment principalement en raison de la pénurie d’infirmières et d’urgentologues, selon différents experts.

Dans un message à la population le 28 juin, Santé Niagara a déclaré qu’elle n’avait tout simplement pas assez d’urgentologues pour opérer adéquatement [ses] trois urgences et [ses] cliniques d’urgence.

« Sincèrement, utiliser nos ressources spécialisées pour opérer nos cliniques d’urgence la nuit n’est pas efficace. » — Une citation de Santé Niagara

Les infirmières manquent dans la province et la pénurie devrait se poursuivre, prévoit le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario (BRF). Il estime que l’Ontario aura une pénurie de 2867 infirmières en 2027, malgré les mesures prises par la province pour s'attaquer au problème.

Les hôpitaux dans les milieux ruraux ont des difficultés à recruter du personnel, explique la professeure Abi Sriharan, directrice de recherche au Centre Kembril en gestion de la santé de l’Université York. Selon elle, les nouveaux diplômés préfèrent vivre en milieu urbain.

L'Ontario fait face à une pénurie d'infirmières qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années, prévoit le Bureau de la responsabilité financière. (Photo d'archives) Photo : CBC / Evan Mitsui

Le Dr Alan Drummond juge que les hôpitaux doivent avant tout garder les infirmières qu’ils ont et rapatrier celles qu’ils ont perdues .

Les infirmières quittent la profession pour de nombreuses raisons, dont le manque de main-d'œuvre. Le travail excessif des infirmières est l’une des principales raisons pour lesquelles le milieu perd du personnel depuis les années 90, selon un rapport de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers publié en 2022.

Peu importe leur niveau de travail ou leur courage, elles ne peuvent jamais surmonter la pénurie due au sous-financement du système de santé , déplore Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario.

Selon le BRF , en 2020, les dépenses en santé par habitant en Ontario se chiffraient à 4800 $, le montant le moins élevé au pays. À titre comparatif, le Québec, cette année-là, dépensait 5938 $ par habitant.

Selon l’Association des infirmières de l’Ontario, la loi 124, qui limitait les augmentations de salaires des employés du secteur public à 1 % par année pendant trois ans, a aussi eu un effet énorme sur la rétention et le recrutement de personnel.

Des travailleurs d'hôpitaux, dont des infirmières, ont manifesté contre la loi 124 du gouvernement Ford. (Photo d'archives) Photo : CBC / Susan Goodspeed

La province interjette actuellement appel de la décision d'un tribunal inférieur, qui a statué que la loi 124 était anticonstitutionnelle.

Au début de la pandémie, les gens tapaient sur leurs casseroles en appui aux infirmières, et je pense qu’elles s’attendaient à ce qu’elles soient récompensées pour leur travail lorsque les choses se sont calmées. Mais voilà que Doug Ford a introduit la loi 124 , déplore le Dr Alan Drummond.

« C’était insultant pour les infirmières. » — Une citation de Le Dr Alan Drummond, au sujet de la loi 124

Comment le gouvernement compte-t-il régler le problème?

La province a introduit plusieurs mesures dans le but de rétablir l’ordre dans les urgences. Dans l’immédiat, elle a financé l’ouverture d’une clinique d’urgence à Minden.

C’est un très mauvais échange pour la communauté, regrette Michael Hurley. Ils ont perdu un hôpital ouvert 24 h sur 24 employant des médecins et l’ont remplacé par une clinique d’urgence , poursuit-il.

« C’est comme comparer des pommes à des oranges. » — Une citation de La Dre Catherine Varner

Les cliniques de soins d’urgence ne peuvent mettre quelqu’un sur un ventilateur , précise le Dr Alan Drummond.

Le gouvernement provincial tente de recruter davantage d’infirmières dans des régions où les besoins sont importants, entre autres à l’aide du programme Apprendre et rester. Dans ce cas, l’Ontario paie l’éducation de l’étudiant qui, en retour, doit travailler deux ans dans la région en question.

Selon la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, le programme Apprendre et rester aide les communautés en besoin. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Mais Apprendre et rester comprend des échappatoires, note la professeure Abi Sriharan : le financement se transforme en prêt si l’étudiant choisit de ne pas passer deux ans dans la région.

« Si vous êtes recruté par un employeur américain vous offrant un bon salaire, allez-vous demeurer deux ans dans la région ou simplement rembourser le prêt? » — Une citation de La professeure Abi Sriharan

Selon Hannah Jensen, porte-parole de la ministre de la Santé, Sylvia Jones, le Programme de suppléance dans les services des urgences a aussi permis de prévenir la fermeture de 1500 salles d’urgence en 2022.

Le Dr Alan Drummond revendique un changement de vision plus radical de la part du gouvernement. Nous devons nous éloigner de l’idée que chaque petite ville peut maintenir une salle d’urgence à temps plein , dit-il.