L’organisme devrait voir le jour dans les prochains mois, selon la directrice de la Cité des Bâtisseurs, Doris Rochette.

En théorie, à l'automne, ça devrait être officialisé. Le conseil d'administration provisoire a été nommé , indique-t-elle.

Le comité de défense pourrait intervenir en cas de discrimination envers des locataires ou de hausses de loyer abusives.

Manque de logements

Dans une conférence de presse tenue jeudi, des organismes communautaires de la Côte-Nord ont dénoncé l'inaction gouvernementale face au manque de logements dans la région.

Le co-porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Cédric Dussault, pointe du doigt le prix des logements disponibles. Selon un rapport du RCLALQ publié en juin 2023, le loyer moyen affiché sur Kijiji a grimpé de 31 % en un an sur la Côte-Nord.

Quant à lui, le directeur général de l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, Frédéric Boudreault, souligne que les taux d’inoccupation sont très faibles dans la région. À Sept-Îles, il était de 1,4 % et de 0,5 % à Baie-Comeau en 2022, selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie