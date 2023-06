Feux de forêt : le libéral Frédéric Beauchemin presse Québec de compenser les entreprises

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de finance, d’économie et d’innovation, Frédéric Beauchemin, était de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des derniers jours. Il constate de lourdes pertes financières pour les secteurs économiques en lien avec la forêt.

Ç’a été six semaines extrêmement pénibles pour les pourvoiries, c’est la saison de la chasse [à l'ours] en même temps en ce moment, et aussi évidemment l’industrie forestière et sylvicole. Les joueurs avec qui j’ai discuté dans les derniers jours ont fait mention que pour eux, économiquement, les six dernières semaines c’est quasiment pire que la COVID a été. Parce qu’avec la COVID, il y avait des mesures en place , dit-il en entrevue sur le plateau du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il remarque également l’absence sur le terrain de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Ça fait trois semaines que rien n’a été mentionné spécifiquement pour la région et je trouve ça inquiétant. Je demande au premier ministre de sortir et au moins dire : "Accusé de réception, j’entends les gens de la région" , souligne-t-il.

L'industrie forestière est très touchée par les feux de forêt. Photo : Gracieuseté : Dany Gravel

Il ajoute que les solutions sont nombreuses comme des aides financières, des taux d’intérêt avantageux pour l’acquisition d’équipements forestiers, etc. 900 M$ et presque 16 000 emplois dans la région ici reliés spécifiquement à l’industrie forestière, c’est inconcevable de ne pas bouger , a-t-il réagi.

Andrée Laforest promet une aide

De son côté, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a confirmé lors d’une conférence de presse tenue plus tôt jeudi que les zecs, les pourvoiries et l’industrie forestière auront accès à une aide financière.

Nous, on est là pour vraiment faire les demandes précises pour le milieu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je crois qu'on sera très bien entendu. Avec mon collègue, le ministre de l'Économie et la collègue ministre de la Forêt, on s'est concertés. Pour tous ceux qui sont vraiment touchés par les feux de forêt, il y aura de l'aide de Québec , a-t-elle indiqué sans préciser toutefois la forme qu’aura l’aide financière apportée aux entreprises.

Un candidat à la chefferie?

Questionné par le chef d’antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-François Coulombe, sur la question jeudi, Frédéric Beauchemin a répondu qu'il n’est pas fermé à l’idée de prendre les rênes du parti.

Depuis la défaite historique du Parti libéral du Québec aux élections du 3 octobre 2022, les candidats pour remplacer l’ancienne cheffe Dominique Anglade ne se bousculent pas aux portes. D’ailleurs, le député libéral de Pontiac, André Fortin, a annoncé mercredi qu’il renonce à se porter candidat.

Avec les informations de Jean-François Coulombe