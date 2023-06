Feux d’artifice : la Fête du Lac maintient le cap

Le comité organisateur de la Fête du Lac des Nations maintient, pour l’instant, les spectacles de pyrotechnie prévus du 18 au 23 juillet. La détérioration de la qualité de l’air pourrait faire changer les plans.

L’évènement débute dans deux semaines à peine. Tous les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques sont organisés depuis longtemps. On suit la situation de près, mais pour l’instant, on a toutes les autorisations , explique la directrice générale de la Fête du Lac des Nations, Cindy Trottier.

L’environnement au cœur des débats

La potentielle tenue des feux d’artifice à Sherbrooke amène des questionnements entourant cette pratique.

La Municipalité de Saint-Camille et le Canton d’Orford ont tous deux choisis d’interdire cette pratique sur leur territoire. À Sherbrooke, on croit qu'il est intéressant de continuer d’offrir ce genre de spectacle à la population.

Les feux d’artifice, c’est l’ADN de la Fête du Lac des Nations. Le souhait de l’organisation, c’est de faire des feux d’artifice le plus longtemps possible. Ça fait déplacer des tonnes de gens. Ça fait du bien, c’est beau, c'est rafraichissant et on attend le spectacle chaque année , ajoute Cindy Trottier.

Les feux d'artifice de la Fête du lac des Nations sont de retour. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les feux d’artifice pour la fête du Canada à Montréal et Québec sont également annulés samedi. Du côté d’Animation Centre-ville, on juge que les feux sont trop nuisibles pour l’environnement.

« C’est un ajout complémentaire aux festivités que les gens appréciaient par le passé. Avec la situation actuelle, je crois qu’on peut imaginer à nouveau ce qu’on peut faire pour ne pas trop nuire à l’environnement » — Une citation de Véronique Fortin, coordonnatrice des communications d'Animation centre-ville Sherbrooke

Elle ajoute que les sommes prévues pour les feux seront utilisées pour payer les artistes.

Est-ce si nocif pour l’environnement ?

Selon Marc Olivier, professeur à l’Université de Sherbrooke et expert en biochimie environnementale, les spectacles pyrotechniques sont lourds de conséquences pour l’atmosphère.

Comment fait-on pour avoir de beaux feux qui éclairent en rouge ? On utilise des métaux lourds. Quand ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de feux qui ont toujours lieu au même endroit, les vents dominants sont toujours dans le même axe. On va avoir un cumul de contaminants dans les retombées au sol. C’est un phénomène de contamination de sol à long terme.

Marc Olivier ne tient cependant pas à la suspension complète et permanente des feux d’artifice. Il explique qu’en temps normal, lorsqu’il n’y a pas de smog, les impacts des feux d’artifice peuvent être jugés comme acceptables.

Un avertissement de smog est en vigueur pour l'Estrie en raison des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Jacques Lamarche

Il croit cependant que la réduction de ces spectacles est judicieuse afin de réduire au maximum l’utilisation de produits problématiques.