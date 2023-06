L’ancien maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Lawrence Potvin s’éteint à 77 ans

La cause du décès n'a pas été précisée. Il avait 77 ans. Ses funérailles auront lieu dimanche à l’église de Lac-à-la-Croix à 15 h 30.

M. Potvin a aussi été le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

André Fortin, qui l'a remplacé à la mairie en 2017, l'a bien connu et croit que la municipalité et la région lui doivent beaucoup.

Ce que je retiens d'abord, c'est toutes les connaissances que cette personne avait. C'est un gars qui avait beaucoup de connaissances, il était très cultivé. Il aimait bien les arts, la politique, le développement. Il aimait bien aussi l'histoire. Le patrimoine, c'était important pour lui. Puis dans les principaux dossiers que je retiens de M. Potvin qui ont marqué le monde municipal, c'est la fusion de la ville de Métabetchouan avec Lac-à-la-Croix , a partagé André Fortin.

André Fortin a succédé à Lawrence Potvin. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Lawrence Potvin a été maire pendant plus de 20 ans.

M. Potvin, c'est un très grand régionaliste. Il a été préfet. Il travaillait tous ses dossiers en fonction de la région, de sa municipalité. Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, c'est une de ses fiertés. [...] Il avait un très grand sentiment d'appartenance très profond à la région. Tout ce qui était politique, développement, que ce soit développement commercial, industriel, développement des municipalités, M. Potvin était toujours à la fine pointe de ces choses-là, puis il était prévoyant, visionnaire aussi, il essayait de voir des choses. Quand on parle d'ententes de services entre les municipalités, il croyait à ça énormément , a-t-il poursuivi.

Lawrence Potvin a aussi fait sa marque dans le domaine de l’enseignement, en étant également président de syndicat.

Plusieurs hommages

Plusieurs personnes lui ont rendu hommage dans la section du site Internet de la résidence funéraire réservée aux condoléances.

La fougue de ton discours était à la mesure des convictions que tu avais. [...] Au nom des enseignantes et enseignants du Lac-Saint-Jean (et du Québec), je veux reconnaître tout l’apport que tu as eu dans la défense de leurs droits et de leur profession , a écrit Maurice Tremblay, avec qui il a fait 20 ans de militantisme syndical.

Il fut président de notre syndicat d’enseignants et le maire de notre ville d’adoption avec le même dynamisme et désir de faire avancer les choses , ont ajouté Linda Lavoie et Denis Gagnon.

C'était un homme d'une droiture exceptionnelle, un politicien très engagé et passionné. La communauté de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix perd un grand décideur , ont écrit l’ancien maire d’Alma Jean-Maurice Harvey et sa conjointe Réjeanne Gagné.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Pascal Girard