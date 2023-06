La Couronne modifie un chef d’accusation de Brandon Metallic

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a reconnu devant le Tribunal jeudi qu’il n’avait pas en main les preuves nécessaires pour soutenir l’un des deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré qui pèsent contre Brandon Metallic.

L’homme est accusé d’avoir causé la mort d’une fillette et d’un homme dans la vingtaine le 15 mai 2021 à Listuguj. L’identité des deux victimes est frappée d’une ordonnance de non-publication.

La Couronne a concédé ne pas avoir de preuve suffisante pour citer l’accusé sur le second chef de meurtre au second degré concernant la plus jeune des victimes. Ce faisant, le dossier s’ensuit avec un chef d’homicide involontaire coupable à ce niveau-là , explique Florence Frappier-Routhier, procureure du DPCP .

Me Frappier-Routhier indique que le DPCP soumettra dans les prochaines semaines un nouvel acte d’accusation au dossier dans le cadre de la suite des procédures.

Brandon Metallic était de retour devant la cour jeudi au palais de justice de New Carlisle pour compléter son enquête préliminaire, étape du processus judiciaire qui n’a pas pu se terminer la semaine dernière.

Initialement, cinq jours avaient été prévus à cet égard, ce qui n’a pas suffi pour entendre l’ensemble des témoignages.

L’enquête préliminaire de l’individu est maintenant complétée. L’accusé, qui se représente lui-même, a plaidé non coupable aux deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

La juge au dossier, Janick Poirier, a aussi conclu jeudi que les éléments de preuves étaient suffisants pour transférer la cause à la Cour supérieure où s’y tiendra un procès devant juge et jury.

Le dossier de Brandon Metallic sera de retour devant le Tribunal de la Cour supérieure le 5 septembre pour entamer le processus judiciaire qui mènera au procès.