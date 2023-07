La fête du Canada célébrée dans les quatre coins du Nord

De nombreuses communautés du Nord arborent la feuille d’érable ce samedi dans le cadre du 156 e anniversaire du Canada, qui sera notamment célébré avec des concerts et des événements festifs. Voici un petit tour d’horizon de ce qui est prévu dans les principales villes de la région.

À Whitehorse, au Yukon, c’est la Légion royale canadienne qui est responsable de l’organisation des festivités de la fête du Canada.

Après un déjeuner des Chevaliers de Colomb au parc Shipyards, un défilé avec la garde d’honneur de la Légion est prévu.

Entre 13 h et 21 h, de nombreux spectacles vont ensuite s’enchaîner. Les groupes Gemini Fire, Kingswardfish, Mobb Diggity, Cows Go Moo, Brigitte Jardin et Soir de Semaines font notamment partie des invités.

Des artistes de cirque seront également présents au parc Shipyard pour amuser petits et grands.

Yellowknife

Du côté des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, les festivités commencent avec le défilé de la fête du Canada à partir de 11 h. Les citoyens sont ensuite conviés à la place Somba K’e pour célébrer.

Des performances musicales sont prévues à partir de 16 h, dont les spectacles du Ketchum Quartet, de JohnnyCole, Stephen Richardson et plusieurs autres.

Les évènements organisés pour la fête du Canada attirent toujours quelques centaines de personnes à Yellowknife. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

À partir de 13 h pour les plus jeunes, la Ville a notamment prévu des ateliers de maquillage festifs et des activités ludiques. Des jeux gonflables et des magiciens seront sur place.

Nous espérons que vous allez vous joindre à nous pour célébrer, reconnaître le passé et s’engager à poursuivre le travail vers la réconciliation pour bâtir un avenir pour notre pays dont nous serons fiers , souligne la Ville de Yellowknife par voie de communiqué.

Kuujjuaq

Au Nunavik, à Kuujjuaq, un défilé de véhicules décorés est organisé par le groupe Pinguatitsijingiit. L’originalité des citoyens sera récompensée avec des prix en argent.

D’autres concours sont prévus tout au long de la journée, dont une partie de bingo, un concours de gâteaux, une partie de baseball et une course de kayak à relais.

Des festivités sont organisées dans d’autres communautés de la région, à l’exception de Puvirnituq. Le village a décidé d’annuler l'événement en raison des découvertes de sépultures anonymes près des sites d’anciens pensionnats pour Autochtones au pays.

Nous n’allons pas fêter le Canada à Puvirnituq tant que nous n’aurons pas des excuses officielles et sincères , explique la coordonnatrice municipale de Puvirnituq, Alicie Siduarapik.

Iqaluit

Le service des loisirs d’Iqaluit invite d’abord les résidents à la course Jimmy Kilabuk à l’aréna municipal. Des épreuves de cinq et trois kilomètres sont prévues, ainsi qu’une marche pour les enfants.

La décoration des véhicules pour le défilé de la fête du Canada est généralement très populaire à Iqaluit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

L’ensemble des fonds recueillis grâce aux frais d’inscription de 25 $ seront distribués aux familles à faible revenu de la Ville pour qu’ils participent à leur tour à des activités sportives.

Dès 10 h, les résidents devront décorer leur vélo dans le cadre d’un concours. S’en suivra un défilé à partir de midi, qui va réunir des chars allégoriques et de nombreux citoyens.

Le département de prévention des incendies compte ensuite distribuer du chili pour rassasier les participants.