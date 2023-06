La victime, Jesse Hawkins, a succombé à ses blessures dans un hôpital d'Ottawa. Le Bureau du coroner en chef et Service de médecine légale de l'Ontario a ouvert une enquête, affirme-t-on.

Jesse Hawkins et un autre homme ont été frappés par la foudre lundi vers 17 h 48 dans un terrain de golf situé sur le chemin Old Carp, dans le secteur de Kanata, à Ottawa.

Les deux golfeurs avaient été conduits à l'hôpital, après une tentative infructueuse de la propriétaire des lieux de les réanimer.

« Ils ont subi de graves blessures qui mettent leur vie en danger », avait alors précisé le Service paramédic d'Ottawa (SPO) à Radio-Canada.