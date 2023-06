Iroquois Falls, dans le Nord de l’Ontario, se met sur son 36 pour les retrouvailles du 100e anniversaire de son école secondaire anglophone vendredi et samedi. Un anniversaire qui touche aussi les francophones de cette région, comme ils ont partagé cet édifice pendant 99 ans.

L’école devait ouvrir en janvier 1921, mais il y a eu un feu la veille , raconte Danny McIntyre, président de la Société d’histoire d’Iroquois Falls.

La classe de Nancy O'Connor a gardé son cachet de 1921 avec ses cartes du monde et ses tableaux noirs. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Étant donné qu’une partie de l’école était endommagée, l’École secondaire d’Iroquois Falls a seulement accueilli ses premiers élèves en septembre 1921.

Les élèves proviennent aussi des alentours, comme de Val-Gagné, Ramore, Matheson et Cochrane.

« Quand je suis allé à l’école dans les années 1970, anglophones ou francophones, on ne faisait aucune distinction. On était dans les mêmes classes, certains de nos amis suivaient leur cours en français, d’autres en anglais et même dans les deux langues. » — Une citation de Danny McIntyre, président de la Société d’histoire d’Iroquois Falls

Danny McIntyre se souvient que l’École était une belle grande fratrie , une union qui se faisait sentir même dans les compétitions sportives.

Danny McIntyre a préparé une exposition au Musée d'Iroquois Falls avec des photos marquantes de l'institution. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Peu importe le sport que tu jouais, les anglophones et les francophones étaient sur la même équipe. Ce n’était pas les deux solitudes, on coexistait [...]. On était "l'École secondaire Iroquois Falls High School" , se rappelle-t-il.

Une harmonie qui aura duré jusqu’à la fin des années 1980 lorsque le gouvernement ontarien a créé des conseils scolaires catholiques et publics séparés pour les francophones et les anglophones.

Iroquois Falls Secondary School a cohabité pendant 99 ans avec des écoles de langues françaises sous un même toit. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On avait maintenant quatre conseils scolaires, alors qu’on en avait seulement un , précise-t-il.

Yoland Phillips a été un témoin privilégié de cette séparation comme il a fait ses débuts en enseignement en 1988.

Là, on a commencé à vouloir séparer les équipes sportives. On était beaucoup moins compétitif, au lieu d’avoir une équipe de ballon-volant, on en avait deux. On était en train de diluer le talent , se souvient-il.

On était en train de faire une séparation, ce n’était pas à l’avantage de l’école , raconte-t-il.

Yoland Phillips a aussi dû choisir de quel côté de l’école il allait enseigner. Il a opté pour le volet anglophone en souhaitant mettre de bonnes bases pour le programme d’immersion. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il faut comprendre qu’on était maintenant deux écoles, souvent il y avait des conflits d’horaire, des conflits de réservation de gymnase ou d’auditorium.

« Qui était souvent perdant? C'était le côté francophone parce qu'il était devenu locataire. » — Une citation de Yoland Phillips, enseignant à la retraite

Voler de leurs propres ailes, indépendamment des décisions des anglophones, les écoles des conseils scolaires francophones catholique et public d’Iroquois Falls en rêvaient.

Ils auront attendu jusqu’en septembre 2020 avant de déménager dans un autre bâtiment, construit à leur image.

L’amour n’a pas de frontières

Le duo musical Rosewood Ave est histoire d'amour entre un francophone et francophile.

En 2008, Sabrina Charlebois, qui arrive au secondaire en anglais, fait la rencontre de Dave Sauvé, un élève qui faisait ses études dans le même bâtiment, mais en français.

On marchait dans la même direction en retournant de l’école à la maison, puis Sabrina était un peu plus [en avant]. Elle s’est tournée et m’a envoyé la main , se souvient Dave Sauvé.

Le duo Rosewood Ave s'est rencontré en marchant vers la maison au secondaire. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les deux marchaient chaque matin ensemble vers l’école jusqu’à ce que leurs chemins se séparent dans l’école, les classes de Dave étaient en haut et celle de Sabrina en bas.

Ils pouvaient se retrouver sur l’heure du dîner à la cafétéria partagé par les deux écoles.

J’ai invité Dave à jouer des spectacles de talent , ajoute Sabrina.

Dave l’accompagne à la guitare, tandis que Sabrina chante. Le duo s’est depuis marié et forme un duo musical qui fait de plus en plus sa place sur la scène country.

Leur histoire est un écho de celle des parents de Sabrina.

Son père, Cléo Charlebois, étudiait en français et a rencontré la mère de Sabrina, Debra Judd, qui suivait ses cours dans la langue de Shakespeare.