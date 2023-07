Star Crop Eared Wolf, artiste autochtone multidisciplinaire

Artiste multidisciplinaire, le champ d’expertise de Star Crop Eared Wolf est vaste. Dans son appartement à Lethbridge, elle confectionne des œuvres constitués de perles, s’affectionne de la photographie, sculpte en plus de s’adonner à la peinture.

Très jeune, elle se découvre une passion pour l’art, et notamment pour la photographie, qu’elle pratique depuis une dizaine d’années.

Mon père est un photographe. Naturellement, j’utilisais sa caméra régulièrement.

Star Crop Eared Wolf, dans son appartement de Lethbridge alors qu’elle peint. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Il avait une chambre noire où il développait des photos et mes parents dirigeaient le journal dans leur réserve. Alors, quand j'étais jeune, je l'accompagnais. Ensuite, ils ont commencé à m’envoyer prendre des photos par moi-même [pour le journal].

Ce n’est toutefois qu’à l’université que Star Crop Eared Wolf réalise le potentiel et la portée que peut avoir l’art. Ayant commencé des études de muséologie, elle avait en tête, une carrière dans un musée d’histoire.

J'avais aussi des ateliers d’art et j'ai vu la beauté que cela offrait et comment on pouvait créer des histoires pour les gens plutôt que d'essayer de les écrire ou de leur expliquer , dit-elle.

« [L’art] c'est quelque chose de très visuel dont [les gens] peuvent faire l'expérience. » — Une citation de Star Crop Eared Wolf, artiste

Une responsabilité artistique

À son avis, l’art a une signification d’autant plus importante en tant qu’artiste autochtone. Je sens que j’ai une certaine responsabilité d'être la voix de mon peuple, de ma culture et de mettre en valeur notre identité autochtone.

L'œuvre d’art de Star est intitulée Niitoyis, qui signifie maison ou hutte. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

C’est important de dire que nous sommes toujours là, que nous avons toujours tous ces enseignements, qu'ils sont toujours importants pour nous et que nous ne sommes pas un peuple en voie de disparition.

« Nous sommes un peuple bien vivant. » — Une citation de Star Crop Eared Wolf

Star Crop Eared Wolf a donc tenté à travers son œuvre intitulée Niitoyis de transmettre une partie de sa culture aux visiteurs du Musée d’art contemporain de Calgary.

« Le mot Niitoyis signifie hutte ou maison. »

Je voulais recréer le lien entre les gens et la terre. Une maison construite avec des éléments de la terre , indique-t-elle.

L'art et la culture

Des dires de l’artiste, il n’y a pas vraiment de terme pour désigner l’art dans les langues autochtones , tellement l’art est lié à la culture.

L’année dernière, Star Crop Eared Wolf est devenue la première artiste autochtone à obtenir une résidence au Musée d’art contemporain de Calgary. Son œuvre, intitulée Niitoyis, a été dévoilée le 21 juin, lors de la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

L’art est plutôt constitué de symboles auxquels sont rattachées des histoires, raconte-t-elle. Ainsi, lorsqu’un individu apercevait un symbole appartenant à une autre personne, il savait qui elle était, d’où elle venait, de quel clan elle était issue.

L’artiste multidisciplinaire s’est donc inspiré de ces symboles pour la confection de son œuvre d’art.

« Je voulais prendre de très petits aspects et les rendre plus grands que nature, pour que vous soyez immergé dans la culture », dit-elle en parlant de son œuvre.

Le conservateur principal du musée, Ryan Doherty, se félicite encore du choix de l’institution.

Star Cropped Wolf a été un choix fantastique pour notre première résidence du nouveau programme annuel de résidence autochtone. Elle a créé une installation étonnante qui englobe tout. [Son œuvre] est tout autour de vous.

Star Crop Eared Wolf, de son côté, souhaite inspirer d’autres membres autochtones en continuant les différentes formes d’art qu’elle pratique. L’artiste ne s’en cache pas, elle aimerait également fonder un musée un jour.