Une capsule temporelle refait surface après 50 ans à Whitehorse

C’est une petite page d’histoire qui a refait surface à Whitehorse cette semaine. Le 28 juin 1973, une capsule temporelle avait été enterrée devant ce qui est aujourd’hui les bureaux du ministère de l’Éducation du Yukon. Un petit groupe s’était rassemblé, 50 ans plus tard, pour découvrir ce qu’il en restait.

Le moment est émouvant pour Donna Clayson, qui était présente lorsque la capsule contenant une édition spéciale du journal soulignant le 75e anniversaire de la ruée vers l’or, a été mise en terre.

Qu’est-ce que je pourrais dire? Je veux rentrer chez moi et pleurer , lance Donna, visiblement émue, en tenant bien serré contre elle la capsule temporelle à peine extirpée du sol. C’est merveilleux!

Il aura fallu un moment pour retrouver l'endroit exact où la capsule avait été enterrée avant d'être recouverte de béton. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

À l’époque, le Yukon n’avait pas encore de premier ministre et Elijah Smith se dirigeait avec d’autres leaders autochtones vers Ottawa pour y exiger plus de droits. Dans les radios nord-américaines, c’est la chanson de Stevie Wonder, Superstition, qui jouait en boucle.

Zennie Zatorsky avait alors 27 ans et faisait partie de l’équipe de soudure qui a conçu la structure qui devrait protéger la capsule, formée d’un pot de plastique et d’un couvercle de métal, pour un demi-siècle.

J’étais très excité de revenir et de la voir être déterrée , souligne-t-il en essuyant quelques larmes. Je savais qu’elle allait être ici, mais c’était il y a 50 ans, c’est difficile de se rappeler.

La capsule temporelle contient une édition de 1973 d'un journal local et des messages de l'époque. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Le projet de créer une capsule temporelle avait été initié en 1973 par Ted Harrison et c’est par un concours de circonstances qu’un membre de sa famille éloigné, Jack Yard, s’adonne à visiter le Yukon cette semaine.

Par la coïncidence la plus étrange, nous étions ici lorsqu’on a annoncé qu’ils allaient déterrer la capsule , explique ce résident de Timmins en Ontario.

Puisque le couvercle de la capsule a été endommagé avec le temps, de la poussière de ciment recouvrait les artéfacts qui y avaient été enterrés. Le groupe a donc décidé d’envoyer la capsule aux archives du Yukon afin que ce qui s’y trouve soit retiré en évitant le plus de dommages possible.