La semaine dernière, Roland Basque, de Saint-Irénée, se rend à Miramichi en avion pour prendre part à une formation.

Son fils est aux commandes de l'appareil.

Mais, ils doivent rebrousser chemin en raison du brouillard. Au lieu de longer la côte, ils passent à l'intérieur des terres en survolant Lavillette et le haut de la Grande rivière Tracadie avant de faire un petit crochet au-dessus de Saint-Sauveur.

On a commencé à s'apercevoir qu'il ne reste plus tellement de forêt , déplore-t-il.

« C'est vraiment désolant de voir ça. » — Une citation de Roland Basque, résident de Saint-Irénée

Pas un militant

Roland Basque n'est pas un militant contre les projets de bleuetières. Il n'est pas descendu dans la rue, pancarte en main.

Il fait un simple constat.

Roland Basque, de Saint-Irénée, dans la municipalité de Tracadie, est surpris de voir à quel point la déforestation a progressé au cours des dernières années dans la Péninsule acadienne. Photo : Gracieuseté

J'avais vu quelque chose il y a huit ou neuf ans , se remémore-t-il. On avait survolé ce territoire- là parce qu'on voulait aller faire un tour d'avion. On avait monté la rivière un peu et on avait regardé ça et oui, déjà, je trouvais que c'était... Mais là, cette fois-ci, ça m'a vraiment donné un choc. Ce n'est plus la même histoire, là.

À perte de vue

Il est persuadé que la plupart des résidents de la région ne réalisent pas à quel point les forêts se sont métamorphosées au fil des ans.

Ce qu'on a vu, mon fils et moi, en survolant le territoire, c'est vraiment impressionnant , insiste-t-il. Ça pourrait faire plusieurs terrains de golf. Parce que c'est presque à perte de vue les étendues qu'ils utilisent pour la production de bleuets.

Roland Basque a fait une vidéo de ce qu'il a vu et l'a ensuite partagée sur les réseaux sociaux.