Des consultations autour de l’accès à Internet dans le Nord

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Ontario a lancé mercredi des audiences à l'échelle de la province pour s'attaquer aux factures élevées de téléphonie mobile et au manque d'accès fiable à Internet dans les communautés rurales et du Nord.

Les membres du parti entendront des acteurs de l'industrie, des défenseurs des consommateurs et des experts en télécommunications qui discuteront de solutions et partageront leurs expériences.

C'est Tom Rakocevic, député du NPD , qui a présidé, à Queen’s Park, la première d’une série de consultations avec tous les intervenants dans le domaine des télécommunications.

Il s'agit d'une question très importante. Nous sommes en 2023 et l'accès à Internet est une nécessité à ce stade de la vie , a-t-il dit avant de faire remarquer que de nombreuses communautés, en particulier dans le Nord, luttent encore pour obtenir un accès qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à travailler, à communiquer.

Tom Rakocevic est le porte-parole du NPD pour la protection des consommateurs. Photo : facebook : Tom Rakocevic

Lors de ces audiences, les débats analyseront notamment pourquoi les coûts et les services d'accès à Internet sont tellement plus élevés dans le Nord que dans le reste de la province.

« Nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il travaille avec l'industrie, à tous les niveaux, afin de garantir l'accès à Internet au Nord. » — Une citation de Tom Rakocevic, député du NPD

Le Nord défavorisé

L’organisme NEOnet, qui aide les communautés du Nord a obtenir un meilleur accès à Internet, trouve que le gros défi dans le Nord est que la population y est moins nombreuse.

Des fois les compagnies hésitent à y investir de peur de ne pas en trouver des bénéfices.

Sa directrice des opérations par intérim, Marie-Josée Filo, indique que le Nord de l’Ontario est défavorisé, par rapport au Sud, en ce qui concerne les infrastructures de communication.

Pour elle, les gouvernements devraient intervenir, car l’immensité du territoire ne permet pas aux compagnies privées d’avoir les moyens d’y installer ces infrastructures.

La région est grande et c’est plus cher pour les compagnies pour bâtir l’infrastructure dont elles ont besoin pour générer l’accès à Internet et la télécommunication , déclare-t-elle.

À ce sujet, le gouvernement affirme avoir globalement fait beaucoup dans le domaine.

Une porte-parole du ministère de l’Infrastructure indique que le gouvernement de l'Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour permettre à toutes les communautés de la province d'avoir accès à un réseau Internet à haut débit fiable d'ici à la fin de 2025.

L'accès à Internet à haut débit est essentiel, explique-t-elle, pour construire un Ontario plus fort, permettant à chacun d'accéder aux services de santé, de travailler et d'apprendre en ligne, de participer au secteur agricole, tout en aidant à créer des emplois et à investir dans l'avenir de la province.

À la grande ambition du gouvernement de permettre à tout Ontarien d'avoir accès à un réseau Internet à haut débit fiable d'ici à la fin de 2025, la directrice des opérations par intérim de NEOnet, répond qu'elle des réserves .

Avec la dernière subvention du gouvernement, je sais que pour les districts de Cochrane et Timiskaming, seulement 8 municipalités en bénéficieront , s’explique Marie-Josée Filo.

Avec les informations de Bienvenu Senga