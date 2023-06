Les revenus pétroliers propulsent vers le haut le surplus budgétaire albertain

Ce montant est supérieur aux 10,4 milliards de dollars de surplus anticipés par le gouvernement en février.

Le prix moyen [du baril de pétrole] s’est établi à 89,69 $ US au cours de l’exercice financier. C'est 19,69 $ US plus élevé que nos projections pour le budget de l’année 2022 à 70 $ US , explique le nouveau ministre des Finances, Nate Horner.

Cela a eu pour conséquence de gonfler les revenus provinciaux à 76,1 milliards de dollars.

Les dépenses ont quant à elles dépassé les prévisions de 2,4 milliards de dollars, en raison, selon le gouvernement, des coûts plus élevés dans le secteur de la santé et pour la mise en place de mesures anti-inflation. Ce montant atteint ainsi 64,5 milliards de dollars.

La santé financière de la province a permis de réduire la dette publique de 13,3 milliards de dollars et de faire croître le fonds du patrimoine de 2,5 milliards pour maintenant se situer à 21,2 milliards de dollars.

Un écart inquiétant

L’économiste à l’Université de Calgary, Trevor Tombe, n’est pas si surpris de cet état financier de l’Alberta.

Effectivement, dit-il, le gouvernement albertain a dévoilé un budget en février, pour une fin d’exercice financier en mars : Alors, on avait une très bonne idée d’où les prévisions [et les chiffres] allaient atterrir.

Par contre, l’économiste pointe vers un nuage noir à l’horizon : le prix du baril de pétrole. Le gouvernement a misé sur un prix du baril de pétrole à 79 $ US dans le budget de février. Or, le prix actuel pour la ressource naturelle est autour de 70 $ US le baril, selon Trevor Tombe.

Cet écart pourrait donc signifier des années un peu plus difficiles , mentionne-t-il. Ce qui veut dire probablement des revenus plus bas pour les ressources et les impôts corporatifs.

De plus, l'économiste précise qu’une hausse ou une baisse 1 $ US du baril peut représenter une perte ou un gain de 630 millions de dollars dans les poches du gouvernement.

Alors la grande question, l’énorme question à laquelle le gouvernement n’a toujours pas répondu est : qu’allons-nous faire si le prix du pétrole reste [à environ 70 $ US] , demande-t-il.

Lorsque questionné par rapport à cet enjeu, le ministre des Finances, Nate Horner, a voulu tempérer les craintes. Je vais demander à tout le monde un peu de patience et d'attendre la fin du premier trimestre d'exercice à la fin du mois d’août.

Il indique que le gouvernement a bon espoir que le prix du pétrole se redressera vers la fin de l’année.