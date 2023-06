Le ministère fédéral des Pêches et des Océans a rejeté la demande de prolongation de la saison de pêche au homard dans la zone 23, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Les pêcheurs espéraient que la pêche soit permise quelques jours de plus à cause des mauvaises conditions météo ce printemps.

Avec ce refus du MPO , la pêche dans la sous-zone 23b au large de Caraquet se terminera comme prévu le 30 juin. Dans les sous-zones 23a (d’Anse-Bleue à Dalhousie), 23c (Miscou à Neguac) et 23d (Neguac à Pointe-Sapin), elle est permise jusqu’au 4 juillet.

Les curieux se sont massés aux aurores sur le quai à Caraquet pour assister au début de la saison de pêche au homard, le 30 avril dernier. Photo : Radio-Canada

Les pêcheurs sont déçus surtout dans certaines régions où les captures sont le plus à la baisse , dit Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ).

La saison de pêche qui se termine a été anormalement mauvaise en raison d’une accumulation de problèmes, a-t-il expliqué jeudi à l’émission La Matinale. C’est la cause de cette demande inhabituelle.

« Il y a beaucoup de pêcheurs qui n’ont pas vu ça même dans leur carrière de pêche, une saison comme celle-ci, avec autant de facteurs différents affectant les revenus — mais surtout les revenus nets — de la pêche. » — Une citation de Martin Mallet, directeur général, Union des pêcheurs des Maritimes

On souhaitait que la météo soit un peu plus clémente et chaude vers la fin juin , a dit M. Mallet, ce qui ne fut pas le cas.

Il y a eu des interdictions de pêche dans certains quadrilatères à cause de la présence de baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition. Il n’y avait pas eu autant de fermetures pour protéger les baleines depuis 2018, selon Martin Mallet.

Le représentant de l’ UPM souligne que les pêcheurs des zones 24 à l’Île-du-Prince-Édouard et 26a en Nouvelle-Écosse avaient aussi demandé un prolongement de leur saison. Ces demandes-là avaient été rejetées tout juste avant la nôtre , dit-il.

Pêches et Océans aurait dit vouloir être conséquent avec ses autres décisions. La conservation du homard est aussi une raison, puisqu’on arrive au moment où les œufs vont éclore.

Martin Mallet, directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes, à Halifax plus tôt cette année. Photo : CBC / Robert Short

Il y a des pêcheurs qui nous soulignent qu'il y a des loups-marins, des phoques, qui mangent l'appât dans les casiers cette année de façon exceptionnelle dans des régions où est-ce qu'il y a des populations, des congrégations de loups-marins. Sur le long de la côte de Neguac, Tabusintac par exemple , ajoute Martin Mallet.

C'est tout ça ensemble cette année qui fait quelque chose qu'on a jamais vu , résume-t-il.

Difficile de faire ses paiements

Tous les recours pour obtenir une prolongation de la saison sont écoulés. Le représentant de l’ UPM se tourne vers l’espoir d’une bien meilleure saison en 2024, puisque du homard est resté à l'eau. Ce homard-là va être capturé l'année prochaine .

Martin Mallet craint que des pêcheurs qui ont acheté des permis ou des bateaux dans les dernières années aient du mal à faire leurs paiements. On est en communication avec les institutions financières présentement pour voir s’ils peuvent avoir un peu plus de flexibilité cette année.

