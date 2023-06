Roger d’Entremont honoré pour son implication dans le sud-ouest de la N.-É.

« Quelle surprise! Je suis vraiment honoré d’être le récipiendaire du certificat de mérite Léger-Comeau », confie Roger d’Entremont. « Je suis seulement un de plusieurs bénévoles qui travaillent beaucoup fort pour la culture acadienne et être honoré parmi tous eux c’est fantastique. »

La Fédération acadienne remercie le Conseil acadien de Par-en-Bas d’avoir soumis cette candidature de très grande qualité , souligne le président de la Fédération acadienne, Kenneth Deveau. Par l’ensemble de son œuvre, monsieur d’Entremont a contribué à faire rayonner notre communauté et cet honneur est amplement mérité

Le certificat de mérite Léger-Comeau souligne le travail exceptionnel d’une personne qui a contribué à la promotion et au développement du peuple acadien de la Nouvelle-Écosse.

Roger d'Entremont a pris sa retraite d'une carrière à Bell Aliant en 2002 et il a commencé une deuxième carrière en s’impliquant dans de multiples organismes qui font la promotion de la culture acadienne.

Il a entre autres siégé au conseil d'administration de l’Association des Côtes acadiennes et Yarmouth pendant cinq ans. Il a aussi siégé au Comité de développement économique de la Municipalité d'Argyle pendant quelques années.

Mais ce qui le rend le plus fier c’est son passage au Village historique acadien de Pubnico.

Le Village historique Acadien de la Nouvelle-Écosse est situé à Pubnico-Ouest-le-Bas dans le sud-ouest de la province. Photo : Radio-Canada

Mon cœur est vraiment avec le village historique acadien de la Nouvelle-Écosse , dit-il. J’ai travaillé pendant 12 années entre 2002 et 2019 comme directeur du village.

Et depuis qu’il a laissé ce poste, il est devenu président du conseil d’administration.

« Pour moi être bénévole c’est un plaisir, ce n’est pas une job! » — Une citation de Roger d'Entremont, récipiendaire du certificat de mérite Léger-Comeau 2023

De 2013 à 2015, monsieur d’Entremont a siégé au conseil d'administration de la Société Bon Temps d'Argyle et a été élu à la présidence en 2021. Il siège aussi au conseil d’administration du Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024, depuis 2020.

Depuis le premier Congrès mondial acadien en 1994, les rassemblements familiaux sont des évènements populaires lors du CMA. Photo : Radio-Canada

On est au travail en ce moment pour planifier et pour organiser , rapporte Roger d'Entremont. On espère pouvoir recevoir du monde de partout ailleurs pis nous voulons présenter notre Acadie au monde.

Ce n’est pas la première marque de reconnaissance pour Monsieur d’Entremont qui a aussi été reconnu pour son engagement communautaire par la Municipalité d'Argyle et le ministère des Affaires acadiennes et de la Francophonie.

Le certificat de mérite Léger-Comeau sera présenté à monsieur d’Entremont lors d’un banquet prévu cet automne.