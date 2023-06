Saint-Fulgence conserve les services de la STS après six mois d’essai supplémentaires

C'est ce qu'a confirmé le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, qui a avisé la société de transport qu'il souhaite maintenir le service pour le restant de l'année.

On avait demandé des statistiques d'achalandage plus précises à la STS qu'ils nous ont fournies entre-temps et puis on s'était donné six mois. Là, avec les statistiques qu'ils nous ont données, on a dit, c'est quand même raisonnable, pour nos citoyens. C'est quand même un service important pour ceux qui en ont besoin aussi , a mentionné Serge Lemyre en entrevue à Radio-Canada.

Environ 40 personnes par semaine utiliseraient le transport en commun à Saint-Fulgence, selon les statistiques fournies par la STS .

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le maire rappelle que le service de transport en commun demeure un service fragile dans les petites municipalités comme la sienne.

C'est un problème dans toutes les municipalités, le transport en commun. [...] On n'a pas réinventé la roue à Saint-Fulgence. Mais les gens qui s'en viennent, qui sortent des grands centres, ils s'attendent à, comme on dit, avoir leurs voitures. Les gens qui ont besoin de l'autobus, ils savent que notre autobus est régulier à quatre fois par jour. Et puis, on n'a pas besoin de faire de publicité pour ça, on a juste besoin d'encourager les gens à prendre davantage l'autobus. Mais comme c'est seulement quatre fois par jour, bien, ça ne convient pas à tout le monde , a-t-il poursuivi.

Initialement, la Municipalité avait décidé en novembre dernier d’abandonner le service de la STS à partir du 1er janvier 2023. Elle s’était ravisée une semaine plus tard, en se donnant six mois supplémentaires pour en arriver à une décision finale.

Avec les informations de Michel Gaudreau