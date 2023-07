Sur la route du français : « La francophobie est socialement acceptable »

La municipalité se trouve à une soixantaine de kilomètres d'Ottawa et, depuis une vingtaine d'années, ses paysages changent. De bourgade rurale, elle devient de plus en plus une banlieue de la capitale canadienne, et avec l’afflux d’un nouveau type de population, les mentalités changent visiblement. À Kemptville, municipalité de 4000 habitants, on organise, par exemple, un défilé de la fierté LGBTQ+ depuis 2019.

Zacharie nous a donné rendez-vous dans ce café précisément, car iel s’y sent à l’aise plus qu’ailleurs. Le Bubba and Bugs, en plus de servir un excellent café, affiche clairement ses couleurs arc-en-ciel. Iel, c’est le pronom choisi par Zacharie Collins pour s’identifier. (*Iel est un pronom de plus en plus utilisé pour représenter le genre neutre).

Mais revenons au français… et à la francophobie. Iel vient de Cornwall et rédige actuellement sa thèse de maîtrise en sciences politiques sur l’importance du combat pour les droits linguistiques dans la culture franco-ontarienne. Si le concept de francophobie socialement acceptable surgit dans notre conversation, c’est que Zacharie Collins, il y a quelques jours à peine, à l’aéroport Pearson de Toronto, a été victime d’une malveillance décomplexée à l’égard de son identité francophone et d’un mépris désinhibé de ses droits linguistiques.

Le vol d’Air Canada qu’iel devait prendre était annulé à cause de problèmes informatiques. Au service à la clientèle, j’ai demandé un service en français. L’employée a refusé. Lorsque j’ai insisté, elle s’est adressée à la petite foule de voyageurs exaspérés par l’attente et elle a dit : "Sorry everyone, there is going to be a delay because this guy is asking for French!" [Désolée tout le monde, il y aura du retard parce que ce gars-là demande un service en français!] C’était inciter les autres à me haïr parce que je demandais qu’on respecte mon droit fondamental.

Zacharie Collins est encore sous le coup de l’émotion, secoué par cette hostilité décoincée. Certains anglophones me l’ont dit : ils pensent que nous devrions disparaître, nous assimiler à la majorité. L'universitaire comprend d’ailleurs le phénomène d’une assimilation qu’on pourrait qualifier de guerre lasse. Chaque fois qu’on exige un service en français, on s’expose au conflit, alors certaines personnes se tannent et passent à l’anglais.

Le français décline en Ontario depuis 20 ans. En 2001, le français était la première langue officielle parlée de 4,7 % de sa population. En 2021, c’est 3,8 %. Le nombre d’Ontariens qui se disent bilingues est aussi en baisse.

L’idée maîtresse de la thèse que rédige Zacharie Collins dans le cadre d’études à l’Université de Moncton pourrait se résumer ainsi : en Ontario français, langue et lutte vont de pair.

Zacharie Collins nous a donné rendez-vous dans un sympathique café de Kemptville, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« On ne transmet pas que la langue, mais la culture de la lutte pour la langue. L’idée qu’il faut se battre pour vivre en français. Quand nos droits sont bafoués, ça encourage les francophones à s’affirmer. » — Une citation de Zacharie Collins, étudiant à la maîtrise en sciences politiques

Dans sa thèse, Zacharie Collins analyse d’abord la réaction viscérale des Franco-Ontariens lorsqu’en 2018, le gouvernement Ford a décidé de sabrer dans les services en français pour transférer les pouvoirs du commissaire aux services en français à l’Ombudsman de l'Ontario et de bloquer le projet de l'Université de l’Ontario français, ce qui a provoqué une manifestation monstre – 14 000 personnes dans plus d’une trentaine de lieux en Ontario.

Ce qui revient dans les entrevues que j’ai menées avec des manifestants, c’est que les luttes passées ont guidé celle-là , explique Zacharie. Il y aurait donc une sorte de mantra de l’Ontario français : on s’est battus, on se bat, on se battra. Parmi les manifestants en 2018, il y avait beaucoup de monde qui avait manifesté pour Montfort ou dont les parents avaient manifesté pour Montfort, par exemple , ajoute-t-iel.

Montfort, c’est la célèbre bataille des Franco-Ontariens contre le gouvernement de Mike Harris. En 1997, Queen’s Park avait alors décidé de fermer cet hôpital situé à Ottawa, le seul établissement francophone du genre à l’ouest du Québec. Les francophones se sont révoltés et ils se sont battus devant les tribunaux jusqu’à obtenir gain de cause. L’hôpital Montfort est demeuré ouvert et francophone.

Zacharie Collins a choisi de porter, pour notre rencontre, un t-shirt avec l’inscription Bataille des épingles à chapeaux , qui rappelle une autre lutte allégorique. C’est le mythe fondateur, la Bataille des épingles à chapeaux , explique-t-iel.

De 1912 à 1927, l’Ontario adoptait, sous l’influence du mouvement orangiste (anti-catholique et anti-français), un règlement qui interdisait l’usage du français après les deux premières années du primaire.

En janvier 1916, des policiers débarquaient devant l’École Guigues, à Ottawa, pour mettre fin à l’enseignement en français qui s’y donnait illicitement. Plus d’une centaine de parents d’élèves se seraient alors opposés aux forces de l’ordre, armés d’épingles à chapeau. Zacharie Collins dit que cette histoire a sans doute été un peu exagérée. N’empêche, à partir de là, à l'identité canadienne-française va s’ajouter l’idée qu’il faut résister à la domination anglophone, qu’il faut se battre .

Tiens, ce n’est pas la première fois que j’entends cette phrase depuis que j’ai pris la route du français au Canada.

Avec la collaboration d'Aude Garachon