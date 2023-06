Feux de forêt : comment limiter les dommages pour l’avenir

C’est notamment le cas de Sylvie Gauthier qui est chercheuse scientifique à Ressources naturelles Canada.

Les risques de feu sont un phénomène qu’on estime à l’échelle nationale. Par exemple, si on prend le nord du Lac-Saint-Jean, de façon générale, un risque d’incendie forestier est moins élevé qu’en Abitibi. Donc, l’idée de réduire le risque de feu va s’effectuer à trois niveaux , souligne Mme Gauthier à l’émission C’est jamais pareil.

La chercheuse précise que les stratégies sont de réduire le risque à l’intérieur de la zone forestière, réduire le risque autour des communautés et réduire le risque autour des résidences et des camps de chasse qui sont isolés en forêt.

On va suggérer, par exemple, de mettre autour de vos maisons des arbres qui sont plutôt des feuillus que des résineux, les résineux étant plus inflammables , conseille-t-elle.

Cette stratégie de zone de protection autour des infrastructures est déjà appliquée dans l’Ouest canadien. Selon Mme Gauthier, il est observé que les feux sont moins intenses et plus facilement contrôlables dans les forêts de feuillus.

Les forêts de feuillus sont moins propices aux feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Un tison ou une branche enflammée, à cause de la convection générée par la chaleur, peut voyager sur plus d’un kilomètre. Ce qui fait qu’un feu peut s’allumer au-devant de lui-même et atteindre le toit d’une bâtisse. Dans les installations, c’est souvent le toit qui va s’enflammer. Donc éviter d’avoir des toits inflammables peut constituer une solution , dit-elle.

La chercheuse estime que les mesures à mettre en place pour protéger sa résidence doivent tenir compte du risque de feu de forêt selon la région.

Si vous êtes dans une région où les feux reviennent aux 50 ans, il y a pas mal de chance que pendant que vous payiez votre hypothèque, il y ait un feu autour de votre maison. Si vous êtes ici [Québec], nos risques de feux sont de l’ordre de 100 ans à 500 ans , précise Sylvie Gauthier.

La gestion des combustibles

Le programme national Intelli-feu suggère, entre autres, de toujours garder le bois de chauffage à une dizaine de mètres de tout bâtiment et de favoriser le gazon, qui est un coupe-feu s’il est bien arrosé, autour des propriétés.

Le fait d’élaguer, d’enlever les branches basses des résineux. Si un feu court au sol, il aura plus de mal à atteindre la cime des arbres et ce sont les feux de cime qui sont les plus intenses et qui vont permettre le voyage de plus de tisons , explique-t-elle.

Sylvie Gauthier pense qu’avec les changements climatiques et l’augmentation des incendies forestiers, les gouvernements devront mettre sur pied des plans d’urgence sur la gestion des combustibles à proximité des communautés.

Je pense qu’il est important aussi que les communautés aient un plan d’évacuation du territoire puisque cela [un feu de forêt] pourrait revenir malgré les mesures qu’on aura prises , conclut la chercheuse.

Avec les informations de Frédéric Tremblay