Une halte-vélo en l’honneur de Hugo Houle à Sainte-Perpétue

Les visiteurs pourront y trouver une station de réparation et des services sanitaires. Les faits marquants de la carrière de Hugo Houle y seront aussi relatés.

De plus, les cyclistes pourront découvrir trois trajets composés par Hugo Houle.

J’espère que les cyclistes apprécieront les parcours que j’ai créés et qui sont inspirés des routes que j’appréciais le plus quand je roulais dans la région , a indiqué le cycliste professionnel Hugo Houle, par voie de communiqué.

L’athlète n’était pas sur place pour l’inauguration, parce qu’il participera, à partir du 1er juillet, à son cinquième Tour de France avec l’équipe Israël-Premier Tech.

Le maire de la Municipalité de Sainte-Perpétue, Guy Dupuis, est convaincu qu’une fois de plus la communauté sera derrière son favori.

C’est sûr et certain que tout le monde ici va le suivre avec beaucoup d’attention. C’est une fierté pour tous les citoyens et je pense que ce sera le sujet de prédilection dans la municipalité au cours des vingt prochains jours , dit-il.

La Municipalité espère se positionner comme un pilier dans le secteur du cyclotourisme au Québec. L'installation d'une halte-vélo plus permanente n'est pas exclue dans les prochaines années.

Avec les informations d'Edouard Dubois