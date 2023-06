Un nouveau parcours en voiture parmi les loups au Parc Oméga

Un nouveau parcours en voiture dans l'environnement naturel des loups arctiques et deux nouvelles espèces animales s’ajoutent à l’offre du Parc Oméga cet été.

Dès le 14 juillet, il sera possible de parcourir en voiture le milieu complètement dédié à sept loups arctiques dans le Parc Oméga. Les visiteurs pourront également profiter des trois chevaux de Przewalski et des deux castors qui ont récemment rejoint les enclos de ce parc de l’Outaouais qui comptabilise 350 000 visites par année.

Pour Billie-Prisca Giroux, responsable des communications du Parc Oméga, l’ajout de ce nouveau parcours rejoint la volonté du parc d'offrir des habitats encore plus naturels aux animaux.

Le nouveau parcours "rouler parmi les loups" est une continuité du parcours "safari voiture", qu’on connaît déjà au parc Oméga [..] On enlève cette fois-ci les clôtures. L'espèce va avoir un habitat plus vaste, avec des points d’eau, des zones d’ombrage et d’isolation , explique-t-elle.

« C’est vraiment le loup qui va bénéficier de cet aménagement au niveau de l’habitat naturel et le visiteur [va] pouvoir rentrer dans son royaume. » — Une citation de Billie-Prisca Giroux, responsable des communications du Parc Oméga

Un parcours sécuritaire

Dès l’ouverture du parcours, le Parc Oméga veut mettre des mesures en place pour la sécurité des visiteurs et des loups. Tout va être indiqué. On a un gardien de sécurité qui va surveiller la zone. Les visiteurs devront garder leur fenêtre et toit complètement fermés, ils devront circuler en continu pour rentrer en immersion dans l’habitat du loup , fait valoir Mme Giroux.

Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Pour rassurer le public, elle explique que le loup arctique est un animal de nature passif et très calme, qui côtoyait déjà les visiteurs de l'autre côté de la clôture.

Des retombées pour la région

C’est une excellente nouvelle pour la région. Le Parc Oméga est une de nos attractions majeures , se réjouit Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais. Pour elle, cette bonification aura un impact pour la Petite Nation en attirant des gens à Montebello et dans la région.

C’est fantastique que dans un seul lieu, il y ait une offre d'hébergement, une attraction et un restaurant. Mais ce qui est bien, c'est que les gens peuvent se déplacer un peu partout dans la région , souligne Mme Kinnear.

Pour ce qui est des chevaux de Przewalski, l’espèce ayant frôlé l’extinction à la fin des années 1960 , selon le parc animalier, bénéficie d'un programme de reproduction et de conservation d'espèces menacées. Ils cohabiteront avec les bisons dans les prairies du parc.

Avec les informations de Marilou Lamontagne