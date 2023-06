Des images de différents paysages de l'Estrie défilent sur un écran à l'intérieur de la cabine. Pour le résident Michel Trépanier, ce nouveau train est synonyme de relaxation. Celui-ci ne peut plus faire de vélo comme autrefois. Ça me fait voir du paysage , se réjouit le résident. Ça fait du bien de changer de la routine standard , met-il de l'avant.

« Quand on n'a pas une bonne journée des fois, ça fait du bien. Si on se ferme les yeux, on se pense vraiment dans un train. On l'entend rouler sur les rails. »