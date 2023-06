Oma-je : éloge de Laure Prouvost aux femmes révolutionnaires

Laure Prouvost est réputée pour ses installations immersives qui fusionnent le cinéma, la sculpture, la tapisserie et le langage.

Ses préoccupations artistiques majeures englobent l'émancipation, les problématiques liées au changement climatique et à l'écologie.

Après avoir fait des études d’arts à Londres, en 2013, elle est devenue la première artiste française à remporter le prestigieux prix Turner.

Ce prix est décerné aux artistes qui modernisent le secteur d’art par le biais de différents outils technologiques, avec son œuvre Wantee, une épopée intime qui gravite autour de ses authentiques grands-parents.

L'exposition Oma-je mettra en vedette des œuvres emblématiques de l'artiste française mondialement renommée, Laure Prouvost. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

À travers l'exposition Oma-je, Laure Prouvost témoigne de son admiration pour les femmes qui ont assumé le rôle de grand-mères et qui ont apporté une contribution importante à l'émancipation des femmes.

Oma-je c’est un jeu de mots sur plusieurs langues. "Oma" en allemand et en flamand ça veut dire grand-mère et le mot "je" est en français, donc je suis grand-mère. C’est un peu un remerciement à toutes les grand-mères qui ont ouvert plein de points de vue, plein de possibilités pour notre génération , indique-t-elle.

« Cette exposition est hommage à toutes les femmes qui nous ont ouvert les portes et qui nous ont créé une nouvelle société. Parfois elles ne sont pas reconnues, mais elles ont donné pas mal d'occasions pour des jeunes de ma génération. » — Une citation de Laure Prouvost, artiste

L'artiste française de 45 ans célèbre également sa relation avec des prédécesseurs artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art par leur approche novatrice.

Parmi eux, figurent la sculptrice Louise Bourgeois et la réalisatrice de renommée mondiale Agnès Varda. Cette dernière a exercé une grande influence sur la trajectoire artistique de Laure Prouvost.

Ma génération a grandi grâce à la force de ces femmes. Moi, j’étais proche d'Agnès Varda, elle était comme une grand-mère spirituelle pour moi, j’apprécie beaucoup son travail, on travaillait dans la même galerie ensemble , remémore-t-elle.

Les films d’Agnès Varda ont permis à Laure Prouvost d’avoir une meilleure compréhension du langage visuel, de la narration et de l'expérimentation artistique. Ceux-là ont aidé l’artiste à trouver sa propre voie et à développer son propre style.

L'exposition Oma-je célèbre la relation de Laure Prouvost avec des femmes puissantes, dont Agnès Varda. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

L'exposition Oma-je mettra en vedette des œuvres emblématiques de Laure Prouvost, dont Grandma's Dream (2013), End Is Her Story (2017), This Means (2019), Four For See Beauties (2022), ainsi qu'une toute nouvelle création immersive intitulée Ohmmm age Oma je ohomma mama.

Cette dernière sera simultanément présentée pour la première fois au musée d'art contemporain Remai Modern à Saskatoon, et à Kunsthalle Wien, à Vienne, en Autriche.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste a eu l'occasion de présenter ses œuvres au Canada, car elle avait déjà organisé une exposition à Toronto en 2019.

Cependant, cette exposition marque sa première incursion dans l'ouest du pays, où elle souligne tout particulièrement l'accueil chaleureux réservé par le peuple canadien, notamment les résidents de Saskatoon.

Je suis un p’tit peu fatiguée de voyage, mais touché particulièrement par l'accueil doux de ces gens-là. Et surtout par cette rivière qui traverse la ville , affirme-t-elle.

L’exposition Oma-je de Laure Prouvost sera accessible au public jusqu'au 28 janvier 2024. D’ailleurs, la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) propose gratuitement une visite guidée et une conférence en français qui aura lieu vendredi à 14 h 00 au musée d'art contemporain Remai Modern.