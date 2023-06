Faute d’assurance, le Château de Marie-Ève ne peut ouvrir

La construction de l’édifice de 41 logements pour personnes vulnérables ou en situation d’itinérance est terminée depuis le début juin. La Piaule espérait y accueillir ses premiers résidents graduellement dès le 1er juillet, mais tout indique que le projet sera une fois de plus retardé.

Tout ce qui manque, ce sont nos assurances, explique Stéphane Grenier, président de La Piaule. Je suis en contact depuis trois semaines avec le courtier qui cherche à nous trouver un assureur. On nous revient sans cesse avec des questions sur le projet et on nous dit qu’il n’est pas possible à date de recevoir des soumissions.

Stéphane Grenier, président de la Piaule, l'organisme responsable du projet du Château de Marie-Ève. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L'impact des feux de forêt

La situation des feux de forêt dans la région de Val-d’Or est l’un des arguments qui ont été invoqués par une compagnie d’assurance qui refuse de déposer une offre. Mais Stéphane Grenier estime que c’est plutôt la nature du projet du Château de Marie-Ève qui pose problème.

On a eu beaucoup de questions sur notre clientèle, sur qui seront nos locataires. Est-ce qu’on aura un gardien de sécurité? Est-ce qu’il y aura des Autochtones? Ce genre de question discriminatoire usuelle. On sait que les projets de logements sociaux ont de plus en plus de difficultés à être assurés. Tous les bâtiments qui touchent des clientèles plus vulnérables sont touchés , déplore le président de La Piaule.

Ce phénomène est bien connu au Groupe de ressources techniques de l’Abitibi-Témiscamingue (GRTAT), qui a supervisé la construction de plusieurs édifices du genre au cours des dernières années.

« C’est triste, mais depuis deux ans c’est rendu un exploit de trouver une assurance à un prix abordable pour des logements qui ne sont pas destinés à des familles standards. » — Une citation de Martin Briault, chargé de projet principal pour le GRTAT.

On l’a vécu pour des résidences de personnes âgées ou encore un projet avec une clientèle ayant une problématique de santé mentale, poursuit-il. Un organisme s’est même fait raccrocher au nez par un assureur dès qu’il a mentionné le type de clientèle auquel son projet s’adressait. Et quand on obtient un prix, ça peut se chiffrer à 85 000 $ au lieu de 9000 $ ou 10 000 $ en temps normal.

La Piaule ignore pour l’instant quel serait le coût de ses primes pour assurer son bâtiment, d’une valeur de 19 M$.

On sait que l’hypothèque est importante, mais ça a été construit dans les plus hautes normes de la construction et c’est fait pour durer 100 ans. C’est un bâtiment qui vient avec une garantie légale, donc sans aucun risque pour la première année. En plus, c’est giclé mur à mur. Y’a-t-il quelqu’un qui veut assurer un bâtiment flambant neuf construit aux plus hautes normes? À moins d’un miracle, on n’ouvrira pas et les gens vont passer un autre mois à la rue , s'inquiète Stéphane Grenier.

Il estime que l’explosion des coûts dans le marché immobilier se vit au détriment des plus démunis et il espère une intervention gouvernementale.