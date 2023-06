Cet ajout représente une augmentation de 9,4 %, d’ici 2026, des places de garde d’enfants disponibles dans la communauté, peut-on lire dans un communiqué diffusé par la province, mercredi.

La création de ces places est possible grâce à un investissement de plus de 178 millions de dollars en lien avec la mise en œuvre du système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (le système AGJE).

L'investissement devrait permettre de réduire les frais de garde d’enfants de moitié, soit de faire économiser aux familles d’Ottawa une moyenne annuelle de 6000 $ à 10 000 $ par enfant , ajoute le communiqué de la province.

Ces nouvelles places s’ajoutent aux 29 601 places dans les services de garde d’enfants inscrits au système AGJE l’année dernière.

Nous aidons directement les familles à réaliser des économies, tout en améliorant l’accès aux places en services de garde pour les familles d’Ottawa , commente par voie de communiqué le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce.

Pour sa part la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Karina Gould, ajoute que la collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Ontario dans ce dossier fait en sorte que des services de garde de qualité, abordables et inclusifs deviennent une réalité dans la province .