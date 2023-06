Une programmation riche pour le Conseil des Arts de Hearst

La directrice générale et artistique du Conseil des arts de Hearst, Valérie Picard, précise qu’il s’agit d’un lancement qu’elle qualifie de soft , partiel, puisqu’elle espère bientôt dévoiler trois concerts mystères pour lesquels il reste encore quelques détails à peaufiner .

La saison s’annonce étoffée, confirme Mme Picard, d’autant plus qu’elle débute plus tôt que d’habitude afin de marquer le 100e anniversaire de la Ville de Hearst.

Le coup d’envoi sera donc donné les 4 et à 5 août par la présentation de La bulle, un spectacle familial de danse théâtrale signé Corpus Dance Projects.

La directrice générale et artistique du Conseil des Arts de Hearst, Valérie Picard, promet que la saison 2023-2024 est porteuse d'un «grand éventail d'expériences artistiques». (Photo d'archives) Photo : Facebook

Mme Picard mise sur l’engouement du public qu’elle a vu, au cours de la dernière année, profiter de toutes les occasions, soient culturelles ou autres [pour sortir] dans la communauté. On ne voulait pas perdre ce "momentum-là" , s'exclame-t-elle.

Têtes d’affiche

Quelques têtes d’affiche sont évidemment au rendez-vous, confirme Mme Picard, dont Bruno Pelletier qui présentera un spectacle le 12 avril 2024.

« Bruno Pelletier va faire son spectacle Miserere 25e anniversaire [...] On est une des seules dates en Ontario pour le spectacle. » — Une citation de Valérie Picard, directrice générale et artistique du Conseil des arts de Hearst

Marthe Laverdière, connue pour ses capsules de jardinage, montera sur scène le 9 septembre pour proposer un spectacle solo. Elle a travaillé avec Mario Jean pour monter ce tout premier spectacle d’humour , précise Mme Picard.

Bruno Pelletier, l'une des têtes d'affiche de la programmation du Conseil des Arts de Hearst, sera en concert le 12 avril 2024. (Photo d'archives) Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

L’humoriste québécoise Christine Morency terminera la saison le 29 juin 2024 avec son spectacle, Grâce. Une humoriste qui n'y va pas de main morte , selon la critique de Tatiana Polevoy sur les ondes de Radio-Canada.

Encourager le talent local

La chorale Boréale en cœur, un spectacle du temps des fêtes qui met en vedette des musiciens locaux et des enfants qui apprennent à jouer au piano, le concert annuel de l'orchestre d’harmonie de l’école secondaire catholique de Hearst, les soirées cabaret d’art… nombreuses seront les occasions pour le public d’encourager le talent local.

La chorale Boréale en choeur présentera le concert qui était initialement prévu le 13 mars 2020, mais subitement annulé en raison de la pandémie, affirme Valérie Picard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

Une nouveauté cette année : on réserve le mois de mai au complet pour les artistes locaux , révèle Mme Picard.

Deux festivals, H.O.R.E.M (Festival Hearst Ontario et Région s’Expriment en Musique) et le Festival Hearst sur les planches, qui regroupe une centaine d’intervenants et d’artistes locaux , auront lieu du 2 au 4 mai et du 15 au 19 mai 2024, respectivement.

« Plusieurs artistes sont extrêmement talentueux ici, en ville [...] il faut continuer à leur offrir la même plateforme qu’on offre aux artistes professionnels. » — Une citation de Valérie Picard, directrice générale et artistique du Conseil des arts de Hearst

Une occasion rêvée pour les artistes de se développer, de se présenter et de se faire connaître, explique Mme Picard avant d’ajouter qu’il est toujours super intéressant de pouvoir contribuer à la carrière artistique des artistes locaux .

Certains profitent de cette visibilité pour ensuite se faire approcher par d’autres communautés pour faire leur spectacle ailleurs , se réjouit-elle.

Afin de prendre connaissance de la panoplie de spectacles au calendrier, Mme Picard invite le public à consulter le site web et la page Facebook du Conseil des arts de Hearst.

Les billets seront en vente pour les membres du Conseil des arts à partir du 11 juillet et du 1er août pour le grand public.

Avec les informations de Sophie Houle-Drapeau