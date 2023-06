Un citoyen a choisi un humour parfois grinçant pour identifier des nids-de-poule et revendiquer des réparations urgentes au chemin des Boudreau, une artère menant au village de Saint-Léolin à l’entrée de la municipalité de Rivière-du-Nord, dans la Péninsule acadienne.

Il a placé plusieurs affiches avec des messages humoristiques le long de la route pour avertir les automobilistes de faire attention et de ralentir devant les nombreux nids-de-poule dans cette région près de Caraquet.

Le citoyen a poussé la blague plus loin, en posant une poule en plastique près d'un trou. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Les messages sont aussi très clairs. À l’entrée de la route, il y en a une qui dit Roulez lentement pour ne pas briser les nids .

Un peu plus loin, il y a une traverse de poules . Une affiche jaune mentionne Bienvenue sur la lune, attention aux cratères .

L'humour est présent dans les affiches le long du chemin des Boudreau. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

La plus drôle est certainement cette poule en plastique placée dans un nid-de-poule, alors que d’autres trous ont été remplis de pelouse.

Ou encore ce canard de baignoire flottant dans un trou de la route rempli d’eau.

La route sera réparée sous peu

Radio-Canada a parlé avec le citoyen derrière cette initiative, qui n'a pas souhaité être identifié.

Il confirme toutefois que ces affiches ont comme objectif de dénoncer l'inaction de la municipalité dans ce dossier.

Le message est clair sur cette affiche. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Le maire de Rivière-du-Nord, Joseph Lanteigne, a vu ces affiches. D’un côté, il trouve cette action rigolote.

Quand j’ai vu le poulet, je n'ai pas eu le choix de rire , admet-il.

Cet avertissement a été placée à l'entrée du chemin des Boudreau, en direction de Saint-Léolin, dans la municipalité de Rivière-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Mais de l’autre, ça laisse penser que la municipalité ne corrige pas le problème, ce qui n’est pas le cas, intervient-il.

Cette route sera réparée sur 2,5 kilomètres. Nous demandons aux résidents du secteur d’être patients. Ils sont au courant que ça va bientôt être réparé , a expliqué le maire, qui ajoute que le contrat de réparation a été approuvé le 28 mai par le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Du foin a été placé dans les nids-de-poule du chemin des Boudreau. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Les nids-de-poule dans le chemin des Boudreau sont récurrents chaque printemps. Mais cette année, c’est pire en raison du dégel hâtif, admet Joseph Lanteigne.

Je comprends le désarroi des résidents. Depuis la fonte des neiges, cette portion de route s’est détériorée rapidement. Il y a beaucoup de voitures et de transports lourds qui passent par là. On serait surpris si on les comptait , poursuit le maire.

Jeudi matin, des employés du ministère des Transports ont placé des affiches d’avertissement de construction à l’entrée du chemin des Boudreau. Mais les affiches du résident étaient toujours là.