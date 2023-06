Un bruit de fond de l’Univers entendu pour la première fois

Ces résultats, dévoilés jeudi, sont le fruit d'une vaste collaboration des plus grands radiotélescopes du monde. Ils ont réussi à capter cette vibration de l'Univers avec la précision d'une horloge , s'enthousiasment les auteurs des travaux parus simultanément dans plusieurs revues scientifiques.

Prédites par Einstein en 1916 et détectées 100 ans plus tard, les ondes gravitationnelles sont d'infimes déformations de l'espace-temps, semblables à des ondulations de l'eau à la surface d'un étang. Ces oscillations, qui se propagent à la vitesse de la lumière, naissent sous l'effet d'événements cosmiques violents tels que la collision de deux trous noirs.

Elles ont beau être liées à des phénomènes massifs, leur signal est extrêmement ténu. En 2015, les détecteurs d'ondes gravitationnelles Ligo (États-Unis) et Virgo (Europe) ont révolutionné l'astrophysique en détectant le frémissement ultrabref – moins d'une seconde – de collisions entre des trous noirs stellaires, d'une dizaine de fois la masse du Soleil.

Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est un objet céleste qui possède une masse extrêmement importante dans un volume très petit, comme si le Soleil ne faisait que quelques kilomètres de diamètre ou que la Terre était comprimée dans la tête d’une épingle.

Les trous noirs sont si massifs que rien ne s'en échappe, ni la matière ni même la lumière. Ils sont donc pratiquement invisibles, si bien qu’aucun télescope n'avait réussi à en voir un avant 2019.

Il existe plusieurs types de trous noirs. Les primordiaux sont de très petite taille. Ils se seraient formés durant le big bang dans les régions extrêmement denses de l’univers primordial. Les intermédiaires oscillent entre 100 et 10 000 masses solaires.

Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre de la plupart des galaxies et leur masse équivaut à des millions, voire à des milliards de fois celle du Soleil.

Cette fois, un signal bien plus étiré dans le temps trahit un phénomène à plus grande échelle, capté par un réseau de radiotélescopes (d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Inde, d'Australie et de Chine) du consortium International Puslar Timing Array (IPTA).

On parle ici d'ondes gravitationnelles générées par des trous noirs de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois la masse du Soleil , dit à l' AFP Gilles Theureau, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL, qui a coordonné les travaux côté français.

Pour détecter ces ondes, les scientifiques ont utilisé un outil inédit : des pulsars de la Voie lactée. Ces étoiles ont la particularité d'avoir une masse d'un à deux Soleil, comprimée dans une sphère d'une dizaine de kilomètres de diamètre.

Ultracompacts, ces astres tournent sur eux-mêmes à grande vitesse – jusqu'à 700 tours par seconde –, précise le chercheur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Une folle rotation qui produit un rayonnement magnétique aux pôles, comme les faisceaux d'un phare, décelable grâce aux ondes radio émises à basses fréquences.

À chaque tour, les pulsars envoient des bips ultraréguliers, qui en font de remarquables horloges naturelles , explique Lucas Guillemot, du laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace (LPC2E) d'Orléans.

Les scientifiques ont répertorié des groupes de pulsars, pour obtenir un maillage céleste dans les méandres de l'espace-temps. Et ils ont pu mesurer un infime dérèglement dans leur tic-tac, avec des changements inférieurs à un millionième de seconde sur plus de 20 ans , selon Antoine Petiteau, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Selon Gilles Theureau, ces retards étaient corrélés, signe d'une perturbation commune à tous les pulsars : la signature caractéristique des ondes gravitationnelles. C'était un moment magique , a raconté lors d'une conférence de presse Maura McLaughlin, du réseau américain Pulsar Search Collaboratory.

Éclaircir le mystère de la formation des trous noirs supermassifs

Quelle est la source de ces ondes? L'hypothèse privilégiée pointe vers des couples de trous noirs supermassifs, chacun d'une taille supérieure à celle de notre système solaire, prêts à se percuter , développe Gilles Theureau.

Antoine Petiteau décrit deux colosses qui se tournent autour avant de fusionner , une danse qui provoque des ondes gravitationnelles d' une période de plusieurs mois à plusieurs années .

Un bruit de fond en continu que Michael Keith, du réseau européen European Pulsing Timing Array (EPTA), compare à un restaurant bruyant avec beaucoup de gens parlant autour de vous .

Les mesures ne permettent pas encore de dire si ce bruit trahit la présence de quelques couples de trous noirs, ou de toute une population. Une autre hypothèse suggère une source aux tout premiers âges de l'Univers, lorsqu'il a connu une période dite d'inflation.

Nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur l'Univers , se félicite Gilles Theureau. On rajoute une nouvelle gamme de vecteurs d'informations , complémentaire aux recherches de Ligo et Virgo, qui opèrent sur des longueurs d'onde différentes, abonde Antoine Petiteau. Cela pourrait notamment éclaircir le mystère de la formation des trous noirs supermassifs.