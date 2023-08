Les nouvelles technologies changent le visage du magasinage

Entrer dans un magasin Décathlon, c'est comme mettre les pieds dans un grand terrain de jeu. À Brossard, la première succursale à avoir ouvert ses portes au Québec, des filets de basketball sont mis à la disposition des clients pour faire quelques dribbles et essayer les ballons à vendre. Il est aussi possible de suivre des cours de yoga, de zumba ou de spinning en plein magasin.

Dès son arrivée au Canada, il y a cinq ans, l’entreprise française d'équipements sportifs s’est démarquée par cet aspect nouveau genre du commerce de détail, mais aussi par ses caisses sans caissier et sans codes-barres.

L'entreprise insère dans chaque article, au moment de la production, une puce électronique qui utilise l'identification par radiofréquence (RFDI). Celle-ci est ensuite reconnue par les caisses automatiques dès le dépôt des produits dans le panier.

Cette technologie nous permet aussi de faire l’inventaire plus rapidement et de façon plus précise. C’est important, parce que si quelqu'un commande en ligne, il doit avoir le produit en magasin pour qu’il puisse venir le chercher , explique Stéphane Fasquel, Leader Digital, eCommerce, Communication et Marketing chez Décathlon Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le leader Digital, eCommerce, Communication/Marketing chez Décathlon Canada, Stéphane Fasquel. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

L'intelligence artificielle pour accompagner les clients

Décathlon va plus loin et a mis en place une équipe dédiée à l’analyse de données (Data) et à l’intelligence artificielle afin de mieux accompagner les clients.

Publicité

Par exemple, si un client achète une polaire, le réflexe c'est de lui recommander un pantalon pour compléter. L’intelligence artificielle, elle, en analysant un grand nombre de données suggère plutôt qu'avec une polaire, la plupart des clients achètent un ballon de basket, c'est un exemple, alors c'est ce que l'on lui propose , explique Stéphane Fasquel.

Plus largement, l’intelligence artificielle sert aussi à créer un catalogue de produits qui est proposé aux différentes succursales Décathlon. En se basant sur l' IA , on analyse le comportement des clients actuels et on propose une sélection de produits les plus vendus. On propose, on impose pas, car c’est toujours le magasin qui choisit les produits qui y seront vendus , dit-il.

À cela s'ajoutent des conseils sportifs personnalisés basés sur les données analysées par l’intelligence artificielle et même, de la vision par ordinateur lors des courses à pied.

On voulait connaître la part de marché qu’on a lors des courses à pied. L’ IA est utilisée, parce qu'il faut décomposer l’image et repérer la marque qui se trouve sur les chaussures. Il n’y a aucune donnée personnelle, c’est anonymisée , assure-t-il.

Sur la base d’une vidéo, l’algorithme détecte la marque des souliers que les gens portent lors d'une course et on peut savoir quelle marque est représentée et à quel pourcentage.

Il assure toutefois que Décathlon ne laisse pas l'intelligence artificielle tout décider. L’intelligence artificielle est un outil supplémentaire vu le nombre de transactions qu’on fait par jour, ce serait beaucoup trop long si on ne l’utilisait pas, mais c’est toujours un humain qui prend la décision. On ne laisse pas libre court à l'intelligence artificielle, pas du tout!

Un dépanneur-laboratoire

Ouvrir en mode plein écran L’École Bensadoun de commerce au détail de l’Université McGill et Alimentation Couche-Tard ont ouvert un dépanneur-laboratoire en janvier 2021. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Dans le centre-ville de Montréal, depuis environ deux ans, on teste le potentiel des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans un dépanneur Couche-Tard situé au rez-de-chaussée de l’École Bensadoun de commerce au détail de l’Université McGill.

À première vue, le dépanneur, ouvert à tous, paraît semblable aux autres. Ce sont, par contre, les centaines de caméras installées au plafond qui mettent la puce à l'oreille. Ces caméras filment les faits et gestes des clients dans l'objectif d'analyser leur comportement, de façon anonymisée. Elles permettent aussi de faire des achats sans code-barres ou technologie RFDI .

Par contre, si les clients ne souhaite pas utiliser de caisses automatiques, un caissier est là pour les servir.

Ouvrir en mode plein écran Caisses intelligentes utilisées au dépanneur-laboratoire Couche-tard. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Depuis son ouverture, le dépanneur-laboratoire a subi quelques transformations. Au départ, il était séparé en deux sections : une dite sans friction , du style Amazon Go et une autre traditionnelle avec caissier. Les deux ont aujourd'hui été fusionnées.

Même si la clientèle était jeune et universitaire, donc perçue comme étant favorable aux nouvelles technologies, elle préférait clairement la zone traditionnelle à la zone intelligente. Cette dernière n'était pas rentable. Il y a donc eu des ajustements et la zone sans friction a été enlevée , explique Charles de Brabant, le directeur général de l’École Bensadoun.

Cela nous a permis de constater que les caisses avec caissiers ne sont pas révolues. Les gens les préfèrent s’ils ont le choix.

Par contre, dans une zone rurale où la petite épicerie familiale ferme parce que personne ne veut prendre la relève, si on est capable d'implanter un commerce sans caissier, facile d'utilisation, ça peut être bénéfique , ajoute-t-il.

Publicité

Des études sur les comportements

Grâce au dépanneur-laboratoire, les chercheurs de l'École Bensadoun ont pu analyser les comportements des clients, leur façon de consommer et même de se déplacer dans le commerce.

Les données permettent de constater que si on met une pomme à côté du café avec une promotion au lieu d'un croissant, les gens vont l’acheter. Ça favorise les saines habitudes de vie, mais ce n’est pas pérenne. Si le rabais n’est plus appliqué, ça ne tient plus , explique Charles de Brabant.

Le laboratoire permet plusieurs recherches et tests, entres autres, sur la façon dont les produits sont placés sur les tablettes.

On fait des tests de planogramme, c'est-à-dire que si le produit est à la hauteur des yeux, le client est plus apte à l'acheter. On observe comment on peut réaménager les produits pour optimiser les ventes et la rotation des produits. On teste aussi de nouveaux produits de surgelé de meilleure qualité et on voit s'ils sont achetés , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de caméras sont intallées au plafond du dépanneur-laboratoire Couche-tard. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Écoutez le reportage de Karine Mateu à l'émission L'heure du monde sur les ondes d'ICI Première.

C'est partout

On a pas besoin d’aller dans un laboratoire ou chez Décathlon pour voir les changements technologiques, c’est partout et c'est exponentiel , dit d'emblée le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Damien Silès.

À quelques rues d’ici, on ne peut pas mettre de l’essence si on n ‘a pas de carte. 500 mètres plus loin, une épicerie n'utilise que des caisses automatiques sans caissier, ajoute-t-il. J'aurais même pu venir en costume créé par l'intelligence artificielle. Je travaille avec une startup dont le logiciel prend vos mesures des pieds à la tête et fait votre vêtement sur mesure. Il existe la même chose pour les chaussures.

Avant la pandémie, on parlait de virage numérique. Aujourd’hui, on parle d’une autoroute numérique. 49 % des ventes se font en ligne avec, malheureusement, un compétiteur majeur… Amazon.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Damien Silès. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Dans ce contexte pour demeurer compétitif, mais aussi pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, la technologie dont l’intelligence artificielle est, selon lui, bien utile.

La pénurie de main-d’œuvre dans le commerce de détails, ce sont 29 000 personnes manquantes ce qui représentent 12 % des chercheurs d’emplois au Québec. L'intelligence artificielle peut répondre aux problématiques au niveau de l’entreposage ou de la manutention , dit-il.

La technologie fait aussi gagner du temps aux clients et aux commerçants. 85 % des 20 000 commerces au Québec ont moins de 25 employés. Les gestionnaires font donc des RH , de la comptabilité, ils gèrent les entrepôts, ils font beaucoup d’heures. Donc, tout ce qui peut aider et faciliter leur travail, c’est bienvenue.

Il faut toutefois selon Damien Silès, bien connaître sa clientèle et ne pas laisser en plan toute une partie de la population.

D'ici 2030, au Québec, 60 % de la population aura plus de 50 ans, dont 20 % auront plus de 65 ans. Comment garder ces gens qui n'ont pas l'habitude de pianoter sur un téléphone ou une tablette ou d'aller dans une caisse sans caissier pour faire des achats? C’est le défi!

Ça dépend aussi du produit que vous vendez , ajoute-t-il. Ceux qui font de la maroquinerie, par exemple, font leur travail à la main, c'est un gage de qualité. On ne change pas ça. Ça dépend!

Le directeur conclut que l'enjeu majeur demeure la protection des données des consommateurs.