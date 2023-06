Itinérance : l’appel à la compassion d’un citoyen

Giovanni Grenon est un citoyen au grand cœur. Il a noué des relations avec plusieurs personnes en situation d’itinérance. Alors qu’elles se font plus nombreuses sur la rue Racine, il invite toute la population à la compassion.

Quand le temps le permet, Giovanni Grenon apporte un café ou une boîte de beigne aux gens qui ont trouvé domicile dans les rues du centre-ville de Chicoutimi. Il prend un moment pour leur dire bonjour et pour discuter avec eux. Ils appellent tout le monde à en faire de même.

Ces gens-là vont avoir l’impression d’être moins des fantômes. Ils ont l’impression de ne pas exister. Et quand tu as l’impression de ne pas exister, tu t’enfonces encore plus dans ta problématique. Tu ne vois pas d’avenir , a-t-il lancé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Policier pour la Sûreté du Québec, il entre également en contact avec des personnes sans abri dans le cadre de son travail.

Plus tôt cette semaine, une trentaine de commerçants de la rue Racine ont créé un groupe Facebook pour pouvoir partager et documenter leurs expériences négatives avec les itinérants, qui se feraient plus nombreuses. La terrasse du restaurant la Parizza aurait notamment été vandalisée par une personne sans-logis. Loin de vouloir porter un jugement, les entrepreneurs craignent toutefois que des incidents graves ne surviennent.

Que devraient-ils faire? « C’est peut-être facile de dire ça pour moi parce que je ne suis pas propriétaire. Avoir une approche avec eux, leur parler, tout simplement. Aller jaser avec eux », croit Giovanni Grenon. Quand il y a un cas d’intoxication, les services de police sont là pour aider, a-t-il rappelé.

Giovanni Grenon affirme que les personnes sans-bri sont souvent très cultivées et qu'il est intéressant de discuter avec elles. Il suggère à la population de les aborder plutôt que de les ignorer. Photo : Radio-Canada

Le policier met à profit les membres de son équipe pour soutenir les gens qui vivent sur la rue Racine. À la période des Fêtes, il récolte des dons auprès de ses collègues. Des bottes de travail usagées et des souliers neufs, comptés par dizaines.

Quand Giovanni Grenon a croisé pour la première fois une vieille femme fouillant dans les poubelles d’un restaurant en 1980, il n’était pas encore un employé de l'État. Il avait 17 ans, et se trouvait à Ottawa pour un voyage étudiant.

« Ça m’a fait un choc. Ça dépassait l’entendement. On est au Canada, on est en visite dans la capitale nationale du Canada. J’arrivais du Saguenay et à l’époque, il n’y avait pas d’itinérants. Je ne connaissais pas ça. » — Une citation de Giovanni Grenon, citoyen et policier

Lorsqu’on lui demande ce qu’il faudrait faire pour soutenir les gens qui demeurent à la rue, il répond qu’il serait bien de leur proposer des activités. « La musique, c’est rassembleur. La musique, ça peut aider à débloquer certaines choses. Je sais qu’il y a des gens qui sont musiciens. Peut-être leur acheter des instruments de musique avec des dons, pour qu’ils puissent faire quelque chose », a-t-il dit avant de rappeler que verser un don est aussi un geste utile.

Avec les informations de Frédéric Tremblay